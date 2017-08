19:55 Explosion überschattet ukrainischen Unabhängigkeitstag

19:52 Europas Fußballer des Jahres: Ronaldo Rekord-Gewinner

Monte Carlo - Cristiano Ronaldo küsste stolz die Trophäe als bester Spieler des Kontinents, sein langjähriger Rivale Lionel Messi blieb nur die Rolle als fairer Gratulant. Im ewigen Wettstreit der beiden Weltstars des Fußballs feierte der Portugiese am Abend in Monaco mit der dritten Auszeichnung als Europas Fußballer des Jahres einen weiteren wichtigen Erfolg. Nachdem sowohl Ronaldo als auch Messi zuvor jeweils zweimal die Wahl für sich entschieden hatten, darf sich der 32-Jährige nun Rekordgewinner nennen.

19:50 BVB-Chef Watzke kündigt Entscheidung zu Dembélé-Wechsel an

19:17 Bayern gegen Neymars PSG, BVB gegen Real, Leipzig im Glück

Monaco - Der FC Bayern gegen 222-Millionen-Euro-Neuzugang Neymar und Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund mal wieder gegen Real Madrid und Debütant Leipzig mit Losglück: Das Bundesliga-Trio bekam bei der Champions League-Gruppenauslosung in Monaco attraktive, aber machbare Aufgaben zugeteilt. Der deutsche Fußball-Meister aus München trifft in Gruppe B neben PSG auf den RSC Anderlecht und Celtic Glasgow. Für den BVB geht die Reise zu Real, Tottenham Hotspur und Apoel Nikosia. Der deutsche Vize-Meister RB Leipzig bekommt es in Gruppe G mit AS Monaco, dem FC Porto und Besiktas Istanbul zu tun.

19:11 Trumps Kushner beginnt Nahost-Gespräche

Jerusalem - Der US-Gesandte Jared Kushner hat politische Gespräche in Nahost aufgenommen. Der 36-Jährige Schwiegersohn von US-Präsident Trump traf am Abend in Ramallah den Palästinenserpräsidenten Abbas. Trump strebe ernsthaft "nach einer Lösung, die allen Menschen in dieser Region Frieden und Wohlstand bringen wird", sagte Kushner zuvor bei einem Treffen mit Israels Regierungschef Netanjahu in Tel Aviv. Die USA bemühen sich um eine Wiederaufnahme der seit mehr als drei Jahren brachliegenden Friedensverhandlungen zwischen Israel und den Palästinensern.