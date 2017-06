Bayern Brose Bamberg zum neunten Mal deutscher Basketball-Meister

11:09 Sohn und Freundin getötet - Vater wegen Doppelmordes vor Gericht

Bonn - Ein Vater soll in Bonn seine Lebensgefährtin und seinen elfjährigen Sohn aus Habgier erdrosselt haben. Vor dem Bonner Landgericht hat der Prozess gegen den 47-Jährigen wegen zweifachen Mordes begonnen. Laut Anklage soll der spielsüchtige Mann im vergangenen September 15 000 Euro aus der Wohnung gestohlen haben, in der die 48-Jährige und der Junge lebten. Laut Staatsanwaltschaft hat der Angeklagte die Morde entweder begangen, um den Diebstahl zu ermöglichen oder um ihn zu verdecken. Die Verteidiger erklärten, ihr Mandant werde zunächst keine Aussagen machen.

10:55 Zahl der Abtreibungen stabil - Jeder fünfte Abbruch mit Pille

Wiesbaden - Etwa 26 600 Mal haben Frauen in Deutschland im ersten Quartal dieses Jahres Kinder abgetrieben. Die Zahl der Schwangerschaftsabbrüche blieb damit in etwa stabil: Es waren 1,3 Prozent mehr als im entsprechenden Vorjahreszeitraum, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte. Bei 20 Prozent der Abtreibungen wurde das Medikament Mifegyne verwendet. Knapp 80 Prozent der Abbrüche wurden in gynäkologischen Praxen, 18 Prozent im Krankenhaus ausgeführt. Acht Prozent der Frauen waren über 40 Jahre, drei Prozent minderjährig.