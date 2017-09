Bayern Bundesanwaltschaft beantragt im NSU-Prozess Strafmaß

Nachrichten-Ticker

07:42 Pro Asyl nennt Abschiebeflug nach Afghanistan Wahlkampfmanöver

Berlin - Die Flüchtlingsorganisation Pro Asyl hält den geplanten Abschiebeflug nach Afghanistan für ein perfides Wahlkampfmanöver. Man wolle ein Signal der Härte setzen, um kurz vor der Bundestagswahl im flüchtlingsfeindlichen Milieu nach Stimmen zu fischen, sagte Geschäftsführer Günter Burkhardt. Mindestens zwölf Menschen sollen am Abend von Düsseldorf aus in die afghanische Hauptstadt Kabul geflogen werden. Es wäre die erste Sammelabschiebung nach Afghanistan seit dem schweren Anschlag vom 31. Mai in Kabul.

07:41 Bundesanwaltschaft beantragt im NSU-Prozess Strafmaß

München - Die Bundesanwaltschaft will heute die Strafen für Beate Zschäpe und vier im Münchner NSU-Prozess mitangeklagte mutmaßliche Helfer beantragen. Der letzte Teil des Plädoyers, den Bundesanwalt Herbert Diemer halten soll, wird voraussichtlich mehrere Stunden dauern. Zschäpe droht lebenslange Haft. Nach der Bundesanwaltschaft sind die Nebenkläger mit ihren Plädoyers an der Reihe. Dabei werden wohl nicht nur Anwälte sprechen, sondern auch Angehörige von Mordopfern sowie Opfer von NSU-Anschlägen.

06:31 Bei Apple-Event neue iPhones erwartet

Cupertino - Apple wird heute Abend voraussichtlich eine neue iPhone-Generation mit den größten Neuerungen seit Jahren vorstellen. Viele Details wurden bereits durch Medienberichte in letzter Minute bekannt. Das Apple-Handy bekommt mit dem "iPhone X" die größte Design-Erneuerung seit drei Jahren mit einem Display, das fast die gesamte Frontseite ausfüllt - bis auf eine Aussparung für Lautsprecher und Kameras. Der Fingerabdruck-Sensor, der bisher im Home-Button steckte, wird durch Gesichtserkennung ersetzt.

06:28 Kubaner räumen nach Hurrikan "Irma" auf

Havanna - Nach dem Durchzug von Hurrikan "Irma" haben in Kuba die Aufräumarbeiten begonnen. In der Hauptstadt Havanna schafften Bautrupps umgestürzte Bäume und Trümmer beiseite. Keine kubanische Familie werde ihrem Schicksal überlassen, schrieb Präsident Raúl Castro in der Parteizeitung "Granma". "Irma" hatte Havanna hart getroffen. Hohe Wellen überspülten die Uferpromenade Malecón. Das Wasser drang mehr als 500 Meter ins Stadtzentrum vor. Mindestens zehn Menschen kamen auf Kuba im Wirbelsturm "Irma" ums Leben.

04:47 UN-Sicherheitsrat beschränkt Öllieferungen an Nordkorea

New York - Mit einer Deckelung von Öllieferungen an Nordkorea will die Weltgemeinschaft den Druck auf das Land im Atomkonflikt noch verschärfen. Der UN-Sicherheitsrat stimmte einstimmig für eine entsprechende Resolution, die zudem Lieferungen von Erdgas an Nordkorea und Textilexporte ganz verbietet. Mit einer härteren Resolution, die ein Ölembargo und direkte Finanzsanktionen gegen Machthaber Kim Jong Un vorgesehen hatte, konnten sich die USA in Verhandlungen mit China und Russland nicht durchsetzen.