Bayern Bundesanwaltschaft: Höchststrafe für Zschäpe gefordert

Nachrichten-Ticker

18:09 Sonne so aktiv wie lange nicht mehr - Polarlichter möglich?

Neustrelitz - Die Sonne ist derzeit so aktiv wie lange nicht mehr. Nachdem die US-amerikanische Raumfahrtagentur Nasa erst vor wenigen Tagen die stärkste Sonneneruption seit zwölf Jahren registriert hatte, brodelt es auf der Sonne munter weiter. Experten des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt zufolge gab es erneut einen Sonnensturm. Die bei den Eruptionen ausgeworfenen geladenen Teilchen können, wenn sie direkt auf die Erdatmosphäre treffen, als Polarlichter wahrgenommen werden. "Aber derzeit sieht es nicht danach aus - zumindest nicht in unseren Breiten", so das DLR.

18:01 Nato-Partner Türkei kauft S-400-Raketenabwehrsystem in Russland

Istanbul - Die Türkei kauft Russlands modernstes Raketenabwehrsystem vom Typ S-400 und heizt damit Sorgen in der Nato über eine Orientierung des Bündnispartners Richtung Moskau an. Kremlberater Wladimir Koschin sagte der Agentur Tass: "Der Vertrag ist unterzeichnet, seine Umsetzung wird vorbereitet." Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan sagte Journalisten laut Zeitung "Hürriyet", der Vertrag sei unterschrieben. Nach Angaben von Bundesaußenminister Sigmar Gabriel liegen deutsche Rüstungsexporte in das Land wegen des eskalierenden Streits mit Ankara weitgehend auf Eis.

17:55 Früherer CDU-Politiker Heiner Geißler ist tot

Berlin - Er galt bis ins hohe Alter als einer der profiliertesten und streitbarsten Vertreter der CDU: Der frühere Bundesminister und langjährige CDU-Generalsekretär Heiner Geißler ist tot. Er wurde 87 Jahre alt, wie sein Sohn Dominik mitteilte. Bis zuletzt hatte er im südpfälzischen Gleisweiler gelebt. Politiker aller großen Parteien würdigten Geißler, der im Laufe der Zeit den Wandel vom scharfzüngigen CDU-Generalsekretär zum Mitglied des globalisierungskritischen Netzwerks Attac vollzogen hatte und auch die eigene Partei nicht schonte.

17:52 Vier Franzosen sterben bei Flugzeugabsturz auf Korsika

Bastia - Beim Absturz einen kleinen Reiseflugzeugs sind auf der französischen Mittelmeerinsel Korsika vier Menschen getötet worden. Die Opfer seien Franzosen, berichtete die Staatsanwaltschaft in Bastia auf dpa-Anfrage und widersprach damit Medieninformationen, wonach es sich um Deutsche handelt. Das Unglück habe sich in der Nähe des Ortes Ghisonaccia im Osten der Insel ereignet, berichtete die Präfektur Haute-Corse. Laut eines Augenzeugen sei das Flugzeug etwa 800 Meter von der Start- und Landebahn des Flughafens entfernt wie ein Stein in einen Weinberg gefallen.

17:52 Barley schlägt Kindergeld-Reform vor

Berlin - Familienministerin Katarina Barley will mit einer Reform des Kindergelds Familien mit geringen Einkommen stärker unterstützen und Kinderarmut bekämpfen - sofern ihre Partei an einer künftigen Regierung beteiligt ist. Demnach sollten Kindergeld und Kinderzuschlag, der bisher zusätzlich beantragt werden muss, zusammengelegt um 31 Euro aufgestockt werden, sagte Barley in Berlin. Bei steigendem Einkommen soll das neue Kindergeld zusammenschmelzen. Das Kindergeld stiege nach Barleys Plänen bei ärmeren Familien von nun 192 auf 393 Euro für jedes der ersten beiden Kinder.