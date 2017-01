Nachrichten-Ticker

17:04 Explosion beim Bau von Sprengkörper: Mann verliert Finger

Bernburg - Ein Mann hat beim Bau eines Sprengkörpers in Sachsen-Anhalt fünf Finger verloren. Wie die Polizei mitteilte, entfernte der 21-Jährige am Abend in Schönebeck Schwarzpulver aus illegalen Böllern und füllte es in ein Metallrohr, wie die Polizei mitteilte. Beim Verschließen kam es zu einer Explosion. Dabei wurden dem Mann die Finger der linken Hand abgerissen, außerdem erlitt er Verbrennungen und Verletzungen an den Beinen. Die Polizei ermittelt.

16:59 EU-Vorsitz: keine Notwendigkeit für neue Anti-Terror-Pläne

Brüssel - Die neue EU-Ratspräsidentschaft sieht nach dem Terroranschlag in Berlin keine Notwendigkeit für zusätzliche sicherheitspolitische Initiativen. "Es liegen etliche Vorschläge auf dem Tisch, wie die Sicherheit in der EU und die Integrität des Schengen-Raums gestärkt werden sollen", sagte ein Sprecher auf Anfrage der dpa. Das Thema sei bereits vor dem islamistischen Attentat in der deutschen Hauptstadt eine der sechs Prioritäten für Maltas EU-Ratspräsidentschaft gewesen.

16:58 Unionspolitiker fordern Ende des Obergrenzen-Streits

Seeon - Die Chefs von CDU und CSU, Angela Merkel und Horst Seehofer, geraten nach ihrem monatelangen Streit über eine Obergrenze für Flüchtlinge innerparteilich immer stärker unter Einigungsdruck. "Ich sehe überhaupt gar keinen Grund, dass wir nicht zusammenfinden", sagte Entwicklungsminister Gerd Müller am Rande der Klausurtagung der CSU-Bundestagsabgeordneten im Kloster Seeon der dpa. Die innenpolitische Sprecher der Fraktion, Stephan Mayer und Armin Schuster, schlugen einen "atmenden Deckel" als Kompromiss vor. Die Aufnahmekapazität solle jedes Jahr neu berechnet werden.

16:09 Telekom will zur Terrorabwehr Prepaid-Karten beschränken

Bonn - Der Missbrauch von Prepaid-SIM-Karten für Handys ist der Deutschen Telekom zunehmend ein Dorn im Auge. Eine Registrierung mit Identifizierung sowie eine Begrenzung der Kartenmengen pro Kauf seien Möglichkeiten, die politisch erörtert werden sollten, so der Vorstand der Telekom. Hintergrund ist die missbräuchliche Nutzung von Prepaid-Karten durch Terroristen. Im Sommer hatte der Bundestag schon eine Neuregelung beschlossen, wonach künftig jeder einen Ausweis vorlegen muss, der eine Prepaid-Karte fürs Handy kaufen will.

16:05 Umweltminister kündigt Soforthilfen bei Sturmflut-Schäden an

Zempin - Nach der Sturmflut an der Ostseeküste mit erheblichen Schäden an Steilküsten und Dünen hat Mecklenburg-Vorpommerns Umweltminister Till Backhaus Soforthilfen in Aussicht gestellt. Das Ausmaß der Schäden lasse sich noch nicht beziffern, sagte Backhaus in Zempin auf Usedom. Für Schäden an den Küstenschutzanlagen des Landes werde sein Ressort Soforthilfen zur Verfügung stellen, sagte Backhaus. Darüber hinaus sei er mit dem Finanzministerium im Gespräch, um den Kommunen bei der Bewältigung der Sturmflutschäden finanziell unter die Arme zu greifen.