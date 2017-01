Nachrichten-Ticker

10:02 Einwohnerzahl in Deutschland so hoch wie noch nie

Wiesbaden - In Deutschland leben so viele Menschen wie noch nie: Rund 82,8 Millionen. Das geht aus einer Schätzung des Statistischen Bundesamts für die Bevölkerungszahl Ende 2016 hervor. Grund ist erneut die Zuwanderung. Der bisherige Rekord war 2002 mit 82,5 Millionen Einwohnern erreicht worden. Ende 2015 lebten 82,2 Millionen in Deutschland. Allerdings war die Zuwanderung 2015 deutlich höher als 2016. Damals kamen rund 1,1 Millionen Menschen mehr nach Deutschland als fortzogen.

09:41 Twitter führt "Entdecken"-Knopf für aktuelle Trends ein

Berlin - Twitter will seinen Nutzern mit einer neuen Funktion zu einem besseren Überblick bei aktuellen Themen verhelfen. Unter dem neuen "Entdecken"-Tab, der nun in der Menü-Leiste zwischen "Startseite" und "Mitteilungen" der offiziellen Twitter-App auftaucht, werden in Deutschland Schlagwörter - die sogenannten Hashtags - zu derzeitigen Trends angezeigt. Am Morgen waren es zum Beispiel "#ibes" für das RTL-Dschungelcamp oder "#Schulz" für den SPD-Kanzlerkandidaten Martin Schulz.

09:40 Steuerrekord 2016 noch höher als geschätzt

Berlin - Bund, Länder und Gemeinden haben im vergangenen Jahr so viele Steuern eingenommen wie nie zuvor und einen noch höheren Rekord verzeichnet als erwartet. 2016 stieg das Gesamtaufkommen um 4,5 Prozent auf 648,31 Milliarden Euro, wie aus dem Monatsbericht des Bundesfinanzministeriums hervorgeht. Damit hat der Staat mehr eingenommen als im November geschätzt. Eigentlich war ein Plus von 3,6 Prozent vorhergesagt worden. Ursachen sind stabile Konjunktur, hohe Beschäftigungszahlen, Lohnsteigerungen und höherer Privatkonsum.

08:42 Syrienkonferenz laut Russland auf Ende Februar verschoben

Moskau - Die nächste Runde der Syriengespräche in Genf wird nach russischen Angaben auf Ende Februar verschoben. Das sagte Außenminister Sergej Lawrow bei einem Treffen mit syrischen Oppositionsvertretern in Moskau. Ursprünglich war die von den UN organisierte Konferenz in der Schweiz am 8. Februar geplant. Lawrow warf den UN Tatenlosigkeit vor. Es sei nicht hinnehmbar, dass es seit Monaten keine Gespräche unter UN-Führung mehr gegeben habe, sagte er der Agentur Interfax zufolge.

08:16 Nach Fahndung wegen Kindesmissbrauch Verdächtiger gefasst

Frankfurt/Main - Rascher Erfolg einer öffentlichen Fahndung: Ermittler haben einen Mann festgenommen, der ein Mädchen sexuell missbraucht und Fotos von der Tat im Internet verbreitet haben soll. Der 27-jährige Verdächtige wurde am Abend im oberbayerischen Landkreis Traunstein verhaftet, wie die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main mitteilte. Bei der Durchsuchung der Wohnung sei weiteres Beweismaterial sichergestellt worden. Aufgrund der öffentlichen Fahndung seien beim BKA zahlreiche Hinweise eingegangen.