Bayern Herrmann: Sicherheitskonzept für die Wiesn steht

Nachrichten-Ticker

06:33 Herrmann: Sicherheitskonzept für die Wiesn steht

München - Auch nach dem Terror in Spanien sieht Bayerns Innenminister Joachim Herrmann die Sicherheitskräfte für das Münchner Oktoberfest gut gewappnet. Orte und Ereignisse, die in der weltweiten medialen Beobachtung stünden, hätten für Terroristen einen besonderen Reiz, sagte Herrmann der dpa. "Dass Terroristen so denken, ist den Sicherheitsbehörden bewusst. Wir haben das für das Oktoberfest seit Jahren im Blick." Gerade für das Oktoberfest habe man die Gefahr eines Anschlags mit einem Lkw bereits bei den ersten Drohungen der Al Kaida gegen das Volksfest im Jahr 2009 in die Planungen einbezogen.

06:23 Charles Aznavour enthüllt Stern in Hollywood

Los Angeles - Die französische Showlegende Charles Aznavour hat nun einen festen Platz in Hollywood. Der Chanson-Star enthüllte auf dem Walk of Fame im Herzen der Filmmetropole Los Angeles die 2618. Sternen-Plakette. Auch ohne Gesangseinlage begeisterte der rüstige Sänger und Schauspieler die Schaulustigen am Hollywood Boulevard. In einer kurzen Rede verwies der 1924 als Sohn armenischer Einwanderer in Paris geborene Star auf seine Wurzeln. Es sei fantastisch, zwei Kulturen zu haben, sagte Aznavour auf Englisch. Durch den Stern in Hollywood sei er nun "ein klein wenig kalifornisch", scherzte er.

05:49 Nach Bergsturz: Suche nach vermissten Wanderern in der Schweiz

Bondo - Sie waren zu Wanderungen und Bergsteigertouren aufgebrochen, dann passierte das Unglück: Nach dem gewaltigen Bergsturz in Graubünden fehlt von acht Menschen weiter jede Spur. Hubschraubermannschaften haben bis in die Nacht nach den acht Vermissten aus Deutschland, Österreich und der Schweiz gesucht. Mit Scheinwerfern und Wärmebildkameras flogen sie das beliebte Wandergebiet im Bondasca-Tal immer wieder ab, jedoch noch ohne Erfolg. Die Suche soll bei Anbruch des Tages fortgesetzt werden.

04:50 Bericht: Zehn Deutsche in Türkei wegen politischer Vorwürfe in Haft

Berlin - In der Türkei sind einem Medienbericht zufolge derzeit zehn deutsche Staatsbürger wegen politischer Tatvorwürfe in Haft. Das berichtet die "Heilbronner Stimme" unter Berufung auf Informationen aus dem Auswärtigen Amt in Berlin. Zuletzt hatte es geheißen, neun deutsche Staatsbürger, denen politische Straftaten vorgeworfen werden, säßen in dem Land im Gefängnis. Die Inhaftierungen der Journalisten Deniz Yücel und Mesale Tolu Corlu sowie des Menschenrechtlers Peter Steudtner sind ein zentraler Konfliktpunkt in den angespannten Beziehungen zwischen Deutschland und der Türkei.

04:42 Maduro schwört das Militär auf Verteidigung Venezuelas ein

Caracas - Kurz vor einem Großmanöver hat der venezolanische Präsident Nicolás Maduro die Streitkräfte auf die Verteidigung des südamerikanischen Landes eingeschworen. Das Militär werde alle Bedrohungen neutralisieren, die der Imperialismus uns entgegenschleudert, sagte der Staatschef bei einer Sitzung mit Offizieren. Für das Wochenende ist eine große Militärübung geplant. Damit reagiert Venezuela auf die jüngsten Äußerungen von US-Präsident Donald Trump, nach denen es zur Lösung der Krise in Venezuela auch "militärische Optionen" gebe.