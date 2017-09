Bayern Mit Messer bedroht: Polizei schießt auf Angreifer

Nachrichten-Ticker

07:40 Zivile Opfer bei US-Luftangriff auf Haus in Kabul

Kabul - Bei einem Luftangriff der US-Luftwaffe auf Extremisten in der afghanischen Hauptstadt Kabul sind nach offiziellen Angaben zahlreiche Zivilisten verletzt oder getötet worden. "Tragischerweise hatte eines der Geschosse eine Funktionsstörung", heißt es in einer in der Nacht per Email verschickten Stellungnahme der Nato-Mission Resolute Support. Wie viele Menschen verletzt oder getötet wurden, ging aus der Mitteilung nicht hervor. Der Luftangriff hatte sich gegen Extremisten gerichtet, die während des Besuchs von Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg und US-Verteidigungsminister James Mattis aus einem Privathaus heraus geschossen hatten.

07:24 Mit Messer bedroht: Polizei schießt auf Angreifer

Nördlingen - Die Polizei hat in Bayern einen Mann angeschossen, der die Beamten mit einem Messer bedroht hat. Der Mann wurde in der Nacht von einer Polizeistreife in Nördlingen gestoppt, da er augenscheinlich alkoholisiert war, wie es von der Polizei hieß. Der Mann, der zu Fuß unterwegs war, habe sich jedoch geweigert und ein Messer gezogen, mit dem er die Beamten bedroht habe. Nach dem erfolglosen Einsatz von Pfefferspray schossen die Beamten dem Angreifer ins Bein. Trotz Verletzung floh er. Er sei aber wenig später von einem Spezialeinsatzkommando gestoppt worden.

06:22 Grüne mahnen CDU und CSU zu Einigkeit für Sondierungen

Berlin - Vor dem Beginn möglicher Sondierungsgespräche über eine Jamaika-Koalition hat Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter die Unionsparteien aufgerufen, interne Differenzen auszuräumen. "Die Unionsparteien sind im Moment sehr mit sich selbst beschäftigt, das müssen sie erst einmal untereinander klären", sagte Hofreiter der dpa. Die Union war zwar bei der Bundestagswahl stärkste Kraft geworden, hatte aber nur 32,9 Prozent erreicht. Die CSU verlor sogar noch stärker als ihre Schwesterpartei. Bis zum CSU-Parteitag im November will Seehofer die Kursbestimmung mit der CDU abgeschlossen haben.

06:11 "Playboy"-Gründer Hugh Hefner im Alter von 91 Jahren gestorben

Los Angeles - Der Gründer des "Playboy"-Magazins Hugh Hefner ist im Alter von 91 Jahren gestorben. Das teilte das Unternehmen Playboy Enterprise mit. Hefner "starb friedlich und unter natürlichen Umständen in seinem Haus "The Playboy Mansion" im Kreis geliebter Menschen", heißt es in der Mitteilung des "Playboys". Auf Twitter bestätigte der Playboy ebenfalls den Tod des 91-Jährigen Magazingründers. Hefner machte das Blatt zum berühmtesten Männermagazin der Welt.

