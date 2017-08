Bayern Mutter und Sohn sterben bei schwerem Verkehrsunfall

Nachrichten-Ticker

02:46 UN-Sicherheitsrat verurteilt Nordkoreas jüngsten Raketentest

New York - Der Weltsicherheitsrat der Vereinten Nationen hat den jüngsten Raketentest Nordkoreas am Abend einstimmig als "empörend" verurteilt. Die 15 Mitglieder des höchsten UN-Gremiums riefen Pjöngjang auf, weitere Tests zu unterlassen und im Einklang mit früheren UN-Resolutionen sein Atomprogramm einzustellen. Die jüngsten Raketentests des nordkoreanischen Militärs unterminierten "absichtlich regionalen Frieden und Stabilität und haben weltweit große Sicherheitsbedenken ausgelöst", heißt es in einer im Anschluss an die Sondersitzung verbreiteten Erklärung.

02:27 Mutter und Sohn sterben bei schwerem Verkehrsunfall

Immenstadt im Allgäu - Eine 48-jährige Mutter und ihr 14-jähriger Sohn sind bei einem schweren Verkehrsunfall bei Immenstadt im Allgäu gestorben. Ein 24-Jähriger hatte die Kontrolle über sein Motorrad verloren und war in die Familie am Straßenrand geschleudert, wie die Polizei am frühen Morgen mitteilte. Der Motorradfahrer und die 16-jährige Tochter der Familie erlitten schwere Verletzungen und wurden mit Rettungshubschraubern ins Krankenhaus gebracht. Der Familienvater blieb unverletzt. Wie es genau zu dem Unfall kam, ist noch unklar.

02:26 Gabriel unterstützt Schulz-Vorstoß für Abzug der US-Atomwaffen

New York - Außenminister Sigmar Gabriel unterstützt die Forderung von SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz nach einem Abzug der US-Atomwaffen aus Deutschland. "Natürlich bin ich der Überzeugung, dass es wichtig ist, dass wir endlich wieder über Rüstungskontrolle und Abrüstung reden", sagte der SPD-Politiker zum Abschluss seiner USA-Reise der dpa. Insofern habe er den Hinweis von Martin Schulz darauf schon richtig gefunden, dass es darum gehen müsse, Atomwaffen auch in Deutschland zu beseitigen. Bis zu 20 US-Atomwaffen sollen auf dem Bundeswehr-Fliegerhorst in Büchel in der Eifel lagern.

01:46 Endverbleibskontrolle exportierter Waffen hat begonnen

Berlin - Deutschland hat nach einem Zeitungsbericht damit begonnen, den Endverbleib exportierter Waffen zu kontrollieren. Bei der ersten Vor-Ort-Überprüfung sei es in Indien um 30 Präzisionsschützengewehre für einen staatlichen Empfänger gegangen. "Die befanden sich alle am vorgesehenen Ort", sagte der Präsident des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, Andreas Obersteller, der "Rheinischen Post". "Wir prüfen, ob die gelieferten Waffen noch beim genannten Endverwender sind". In Frage kämen alle sogenannten Drittländer, also alle Staaten, die weder zur EU noch zur Nato gehörten oder ihnen gleichgestellt seien.

01:36 Nordkorea-Sondersitzung im Sicherheitsrat - Kim zufrieden

Pjöngjang - Nach dem jüngsten Raketentest Nordkoreas ist der UN-Sicherheitsrat zu einer Sondersitzung zusammengetreten. Trotz geltender Sanktionen hatte Nordkorea eine Rakete über den Norden Japans hinweg in Richtung Pazifik gefeuert und dafür harsche internationale Kritik geerntet. Machthaber Kim Jong Un bestätigte den "erfolgreichen" Test einer Mittelstreckenrakete vom Typ Hwasong-12, er sei "äußerst zufrieden". Kim betonte, der Raketentest sei eine Antwort auf die Manöver des südkoreanischen und US-Militärs, berichtete nordkoreanische Agentur KCNA.