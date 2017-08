15:49 Schweizer Polizei lädt Familien der Vermissten ein

Bondo - Die Schweizer Polizei hat die Familien der acht nach einem Bergsturz vermissten Wanderer in das betroffene Gebiet im Kanton Graubünden eingeladen. Man stehe mit den Angehörigen im engen Kontakt und habe ihnen angeboten, nach Bondo zu kommen, um die Lage am Ort zu begutachten, sagte Rettungseinsatzleiter Andrea Mittner. Kurz zuvor hatte die Schweizer Polizei die Suche nach den Vermissten, unter ihnen vier Deutsche aus Baden-Württemberg, wegen der Gefahr neuer Bergstürze eingestellt.

15:47 US-Behörde warnt: "Harvey" wird zum tödlichen Ereignis

15:23 Nürnberg kassiert beim FC Erzgebirge Aue erste Niederlage

Aue - Der 1. FC Nürnberg hat seine erste Saisonniederlage kassiert. Am 4. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga verlor der FCN beim zuvor sieglosen FC Erzgebirge Aue mit 1:3. Der FC St. Pauli ist nach drei sieglosen Pflichtspielen wieder zurück in der Erfolgsspur. Die Hamburger bezwangen den 1. FC Heidenheim mit 1:0. Im Spiel der Aufsteiger verlor der SSV Jahn Regensburg gegen Holstein Kiel mit 1:2.

14:45 "Harvey" kappt Strom für mehr als 200 000 Menschen

Houston - Der Hurrikan "Harvey" hat an einigen Orten in Texas das Stromnetz beschädigt. Rund 213 000 Menschen seien derzeit ohne Strom, berichtet der Netzbetreiber Ercot auf seiner Webseite. Der Nationale Wetterdienst der USA warnte weiter vor verheerenden Springfluten, Regenfällen und Überschwemmungen, die im Südwesten des Bundesstaates noch bis in die Mitte der nächsten Woche andauern können. Nachdem "Harvey" beim Erreichen des Festlandes als Sturm der schweren Kategorie 4 zugeordnet war, wird er inzwischen nur noch als Sturm der Kategorie 1 eingestuft.