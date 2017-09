Bayern Nürnberger Ex-Faschingsprinz wegen Drogenhandels vor Gericht

Nachrichten-Ticker

01:46 EU-Spitzen beraten in Tallinn über Zukunft Europas

Tallinn - Bundeskanzlerin Angela Merkel und ihre EU-Kollegen beraten heute im estnischen Tallinn über die Zukunft der EU. Der französische Präsident Emmanuel Macron hatte in einer Grundsatzrede eine weitreichende Reform der EU vorgeschlagen. Unter anderem will er einen eigenen Finanzminister und einen Haushalt für die Eurozone. Zuvor hatte EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker seine Vision für Europa vorgestellt. Dazu zählt die Einführung des Euro in allen EU-Ländern und Reisefreiheit ohne Kontrollen in der gesamten EU. Beide Reformkonzepte dürften zur Sprache kommen.

01:44 Nürnberger Ex-Faschingsprinz wegen Drogenhandels vor Gericht

Nürnberg - Wegen Drogenhandels müssen sich der ehemalige Nürnberger Faschingsprinz Oliver I. und seine Frau ab heute vor dem Landgericht in Nürnberg verantworten - zusammen mit zwei Mitangeklagten. Die drei Männer sind wegen bandenmäßigen Drogenhandels angeklagt, die Frau wegen Beihilfe. Laut Anklage brachte die Bande zwischen April 2016 und Januar 2017 in fünf Fällen Kokain aus Spanien über Frankreich nach Nürnberg - um es dort zu verkaufen und selbst zu konsumieren.

00:43 Trump senkt Obergrenze für Flüchtlinge auf 45 000

Washington - US-Präsident Donald Trump will im kommenden Wirtschaftsjahr 2018 nur noch 45 000 Flüchtlinge ins Land lassen. Diese Obergrenze nannte das US-Außenministerium in Washington. Trumps Vorgänger Barack Obama hatte das Maximum noch bei 110 000 Flüchtlingen festgesetzt. Trump hatte als Teil seines Einreisestopps bereits verfügt, weniger Flüchtlinge einzulassen. Zum Vergleich: In Deutschland haben von Januar bis August 2017 bereits rund 150 000 Menschen einen Antrag auf Asyl gestellt.

00:40 Dohnanyi: SPD-Chef Schulz sollte zurücktreten

Berlin - Nach dem Debakel bei der Bundestagswahl hat Hamburgs früherer Bürgermeister Klaus von Dohnanyi SPD-Chef Martin Schulz zum Rücktritt aufgerufen. Die SPD müsse erkennen, dass sie mit einem Mann wie Martin Schulz nicht in der Lage sein werde, einen Aufbruch zu organisieren. Das sagte der 89-Jährige in der ARD-Talksendung "Maischberger". "Er sollte zurücktreten." Schulz hatte bei der Bundestagswahl das schlechteste Ergebnis der SPD nach dem Zweiten Weltkrieg eingefahren. Von Dohnanyi, selbst SPD-Mitglied, hatte ihn bereits vor der Abstimmung kritisiert.

23:55 Putin zu Arbeitsbesuch bei Erdogan in Ankara erwartet

Ankara - Der russische Präsident Wladimir Putin wird heute zu einem Arbeitsbesuch in Ankara erwartet. Bei dem Treffen mit Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan soll es nach Angaben des Kremls um bilaterale und regionale Themen gehen. Dabei dürfte neben dem Krieg in Syrien auch das umstrittene Unabhängigkeitsreferendum der Kurden im Nordirak auf der Tagesordnung stehen. Kurz vor dem Putin-Besuch in Ankara verbat sich der Kreml Kritik am Verkauf des S-400-Luftabwehrsystems an den Nato-Partner Türkei. In der Nato verstärkt es Befürchtungen, die Türkei könnte sich Moskau zuwenden.