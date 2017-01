18:43 Polizei bundesweit mit 22 Millionen Überstunden

Berlin - Die Polizisten in Deutschland haben nach Angaben der Gewerkschaft der Polizei im vergangenen Jahr so viele Überstunden gemacht wie noch nie: 22 Millionen, davon allein knapp 2 Millionen bei der Bundespolizei. Das waren insgesamt zwei Millionen mehr als 2015, wie die "Bild"-Zeitung berichtete. Gewerkschaftschef Oliver Malchow sagte dem Blatt: "Die Zahl der Überstunden entspricht der Arbeitskraft von 9000 Polizeibeamten in den Ländern und 900 im Bund."

18:42 Starker Euro befördert Dax tiefer ins Minus

18:08 Bericht: Fillons Ehefrau erhielt mehr als 900 000 Euro

17:45 Ribéry mit Zerrung im Oberschenkel

17:44 Nach Zugunglück in Viareggio: Haftstrafen auch für Deutsche

Rom - Fast acht Jahre nach dem Zugunglück von Viareggio mit 32 Toten sind in Italien mehrere Manager, darunter auch Deutsche, schuldig gesprochen worden. Das Gericht in Lucca verkündete sein Urteil in erster Instanz. Verurteilt wurden unter anderem sechs deutsche Mitarbeiter des Güterwagenzulieferers GATX Rail Europe zu Haftstrafen zwischen acht und neun Jahren, wie das Unternehmen mitteilte. In Viareggio in der Toskana war am 29. Juni 2009 ein mit Flüssiggas beladener Zug entgleist. Einige Tankwagen kippten dabei um. Das Gas explodierte und verwüstete ein Stadtviertel.