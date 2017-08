Bayern Seehofer knüpft Regierungsbeteiligung an Verbrennungsmotoren

Nachrichten-Ticker

01:50 Mann mit Messer vor Buckingham-Palast festgenommen

London - Die Polizei in London hat am Abend einen mit einem Messer bewaffneten Mann vor dem Buckingham-Palast festgenommen. Zwei Beamte wurden bei dem Einsatz leicht verletzt. Es sei zu früh, darüber zu spekulieren, ob es einen terroristischen Hintergrund gebe, teilte die Polizei mit. Queen Elizabeth II. ist derzeit nicht in London, sondern auf ihrer Sommerresidenz Schloss Balmoral in Schottland. Bei dem Festgenommenen handelt es sich der Polizei zufolge um einen Mann im Alter zwischen 20 und 30 Jahren.

01:46 Schulz dringt im Gefangenen-Streit mit Türkei auf Frist

Berlin - Im Konflikt um die in der Türkei inhaftierten Deutschen hat SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz das Setzen einer Frist angemahnt. Als Druckmittel sprach er sich erneut für einen Abbruch der Verhandlungen über eine Ausweitung der Zollunion aus. Das würde die Türkei hart treffen, sagte Schulz der "Rheinischen Post". Aber Präsident Recep Tayyip Erdogan scheine keine andere Sprache zu verstehen. Auch die EU-Beitrittshilfen müssten dann gestoppt werden.

01:44 Seehofer knüpft Regierungsbeteiligung an Verbrennungsmotoren

München - CSU-Chef Horst Seehofer hat das Festhalten am Verbrennungsmotor als Voraussetzung für eine Regierungsbeteiligung seiner Partei nach der Bundestagswahl genannt. Ein Verbot des Verbrennungsmotors lege die Axt an die Wurzel unseres Wohlstands, sagte der bayerische Ministerpräsident den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Das sei in Koalitionsgesprächen für die CSU genauso wenig verhandelbar wie Steuererhöhungen, eine Erleichterung der Zuwanderung und eine Lockerung der Sicherheitspolitik.

01:03 Bericht: Nordkorea feuert Geschosse ab

Seoul - Nordkorea hat trotz aller Warnungen offenbar erneut Raketen abgeschossen. Die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap meldete unter Berufung auf das Militär, Nordkorea habe aus der östlichen Provinz Gangwon einige "nicht identifizierte Geschosse" abgefeuert. Sie seien mehr als 250 Kilometer in nordöstliche Richtung geflogen und im Japanischen Meer niedergegangen. Es scheine sich um Kurzstreckenraketen zu handeln. Der Konflikt heizt sich seit längerem auf. Ende Juli hatte Nordkorea eine Interkontinentalrakete getestet.

00:55 Volleyballer überraschen mit EM-Auftaktsieg gegen Italien

Stettin - Die deutschen Volleyballer sind mit einem völlig überraschenden Sieg in die EM in Polen gestartet. Dank der bisher besten Leistung unter dem neuen Nationaltrainer Andrea Giani bezwang der WM-Dritte von 2014 in Stettin den Favoriten Italien mit 3:2. Damit nahm das Team um Offensivstar Georg Grozer in Gruppe B gleich mal Kurs auf den direkten Einzug ins Viertelfinale.