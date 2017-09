Beben der Stärke 8,2 Jahrhundert-Erdbeben in Mexiko: Opferzahl steigt auf 90

Nachrichten-Ticker

12:06 Altmaier kritisiert türkische "Reisewarnung"

Berlin - Kanzleramts-Chef Peter Altmaier hat die von der Türkei für Deutschland veröffentliche "Reisewarnung" als schlechten Witz bezeichnet. "Grundlose Haft für viele Deutsche ist Unrecht! Nazivergleiche verletzen unsere Ehre!", schrieb der CDU-Politiker auf Twitter weiter. Bisher hatte sich die Bundesregierung noch nicht dazu geäußert. In einer gestern veröffentlichten Reisewarnung ermahnt das türkische Außenministerium in Deutschland lebende Türken und türkische Bürger, die nach Deutschland wollen, generell zur "Vorsicht".

11:45 Mehrere Tote nach Unwettern in Toskana

Rom - Nach Unwettern in Italien sind mindestens fünf Menschen gestorben. Drei weitere Menschen würden in der toskanischen Stadt Livorno vermisst, teilte die Feuerwehr mit. Die Retter seien zu rund 160 Einsätzen in der Region um Livorno und Pisa ausgerückt. Unwetter mit starken Regenfällen und Wind hatten am Wochenende nicht nur die Toskana heimgesucht. Der Zivilschutz warnte in weiten Teilen des Landes vor schweren Schäden. Auch in Rom, das seit Wochen von Wasserknappheit geplagt wurde, stehen Straßen wegen Regenmassen unter Wasser.

11:02 Zehntausende gehen in Australien für Homo-Ehe auf die Straße

Sydney - In Sydney haben Zehntausende Menschen für die Einführung der gleichgeschlechtlichen Ehe in Australien demonstriert. Nach Angaben der Veranstalter, Equal Marriage Rights Australia, gingen 40 000 Menschen auf die Straße. Damit wäre es die größte Demonstration für Lesben- und Schwulenrechte in der Geschichte Australiens. Auch in anderen Städten gab es Kundgebungen. Ab Dienstag können die Australier per Brief für die Ehe für alle abstimmen. Das Ergebnis soll am 15. November bekanntgegeben werden. Das Votum ist aber nicht bindend.

10:57 Jahrhundert-Erdbeben in Mexiko: Opferzahl steigt auf 90

Mexiko-Stadt - Nach dem Erdbeben in Mexiko ist die Zahl der Todesopfer offenbar gestiegen. Im Bundesstaat Oaxaca habe sich die Zahl der Toten von bislang 46 auf 71 erhöht, twitterte die Zivilschutzbehörde des Bundesstaats. Die Behörde berief sich dabei auf Angaben von Gouverneur Alejandro Murat. Zudem starben in Chiapas 15 Menschen und im Bundesstaat Tabasco vier. Damit liegt die Zahl der Opfer bislang bei 90. Rund 50 Millionen Menschen hatten die heftigen Erdstöße in der Nacht zum Freitag gespürt. Es gilt als eins der stärksten je gemessenen in Mexikos Geschichte.

10:00 Nahles: Digitalisierung erfordert neue Arbeitsmarktpolitik

Berlin - Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles (hat sich für ein politisches Umsteuern in der digitalen Ära ausgesprochen. "Die Digitalisierung erfordert neue Schwerpunktsetzungen in der Arbeitsmarktpolitik", sagte Nahles der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. "Alle Experten sind sich einig, dass Qualifizierung im Mittelpunkt stehen muss." Nahles verwies auf das SPD-Konzept für ein sogenanntes Arbeitslosengeld Q. Jeder, der seinen Job verliere, solle einen Rechtsanspruch auf Weiterbildung und dann auch länger Arbeitslosengeld bekommen.