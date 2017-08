Bei Punkt in Köln HSV vor seltenem Ereignis: Gisdol-Team winkt Platz eins

Nachrichten-Ticker

07:46 Innenministerium verbietet linksextremistische Internetplattform

Berlin - Das Bundesinnenministerium hat in einem Schlag gegen die linksextreme Szene die Internetseite "linksunten.indymedia.org" verboten. Das erfuhr die dpa in Berlin aus Sicherheitskreisen, nachdem "Spiegel Online" darüber berichtet hatte. Eine Verbotsverfügung ist den in Freiburg lebenden Betreibern der Plattform demnach am Morgen zugestellt worden. Den Sicherheitsbehörden gilt die Anfang 2009 gestartete Seite als einflussreichstes Medium der linksextremen Szene in Deutschland - und als Forum für gewaltbereite Autonome.

07:05 53-Jährige holt Jackpot mit 759 Millionen Dollar

Washington - Eine 53 Jahre alte Frau aus dem US-Bundesstaat Massachusetts hat den größten Einzelgewinn in der Lottogeschichte abgeräumt. Sie gewann nominell die fast unvorstellbare Summe von 758,7 Millionen US-Dollar, das sind rund 642 Millionen Euro in der staatlichen Powerball-Lotterie. Die Krankenhaus-Angestellte knackte damit den zweitgrößten Jackpot in der Lotteriegeschichte weltweit. Das Gewinnerticket kaufte die Frau in der 50 000-Einwohner-Stadt Chicopee nur Stunden vor der Ziehung. Nach ihrem Gewinn rief sie ihre Arbeitsstelle an und sagte, sie komme nicht mehr.

06:58 Zahl der Opfer durch Taifun "Hato" steigt auf 17

Macau - Nach dem verheerenden Taifun "Hato" ist die Zahl der Opfer in Südchina auf 17 gestiegen. Wie die Behörden der chinesischen Sonderverwaltungszone Macau mitteilten, wurde am Morgen eine weitere Leiche gefunden. Allein in der für ihre Luxushotels und Casinos bekannten Stadt kamen damit neun Menschen durch den Wirbelsturm ums Leben. Wie die "South China Morning Post" berichtete, rückten Soldaten auf Bitte der Stadtregierung aus, um bei den Rettungs- und Aufräumarbeiten zu helfen.

06:55 Arbeitgeber fordern Priorität für Bildung

Berlin - Die Arbeitgeber in Deutschland erwarten von der künftigen Regierung politische Priorität für Investitionen in Bildung. "Jeder Euro für die Verbesserung unseres Bildungssystems ist bestens eingesetzt", sagte der BDA-Präsident Ingo Kramer der dpa. "Junge Menschen, die sich schwer tun, beruflich durchzustarten, brauchen in der Schule bessere Unterstützung." Man müsse kein Hellseher sein, um zu ahnen, was der demografische Wandel für den Arbeitsmarkt und die Sozialsysteme bedeute. "Schon 2030 werden uns sechs Millionen Menschen im erwerbsfähigen Alter fehlen."

06:52 Bei Gruppenfoto: Brücke bricht unter Jugendgruppe zusammen

Schneizlreuth - Beim Zusammenbruch einer Fußgängerbrücke über einem Bach in Oberbayern sind elf Kinder und Jugendliche leicht verletzt worden. Sie waren gestern mit einer Gruppe von 40 Kindern und Jugendlichen sowie zehn Betreuern in Schneizlreuth bei Berchtesgaden unterwegs und hatten sich auf der Holzbrücke für ein Gruppenfoto aufgestellt, wie die Polizei am Abend mitteilte. Die etwa eineinhalb Meter hohe Brücke krachte plötzlich zusammen, mehrere der Teilnehmer stürzten in den Weißbach. Warum die Brücke einstürzte, wird nun ermittelt.