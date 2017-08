Belgien Fipronil: Manager von Reinigungsfirma bleiben in Haft

Nachrichten-Ticker

18:15 Flutopfer in Texas machen sich Sorgen um ihre Zukunft

Houston - In den Überflutungsgebieten von Texas fürchten nach dem Tropensturm "Harvey" hunderttausende Menschen um ihre Existenz. Mehr als 80 Prozent der Betroffenen sind nach einer Erhebung der "Washington Post" nicht gegen Flutschäden versichert. Die marktüblichen Versicherungstarife deckten nur Schäden durch Wind ab, nicht aber Verwüstungen durch Hochwasser. Versicherungsexperten schätzen die entstandenen Sachschäden inzwischen auf einen zweistelligen Milliardenbetrag. Nun bereiten sich Hunderttausende in Louisiana auf schwere Überflutungen vor.

18:10 Fipronil: Manager von Reinigungsfirma bleiben in Haft

Amsterdam - Zwei mutmaßliche Schlüsselfiguren des Skandals um mit Fipronil belastete Eier bleiben in den Niederlanden noch mindestens weitere 30 Tage in Untersuchungshaft. Das hat ein Haftrichter in Zwolle entschieden. Die 24 und 31 Jahre alten Chefs der Stallreinigungsfirma Chickfriend aus der Nähe von Utrecht waren am 10. August wegen des Verdachts der Gefährdung der öffentlichen Gesundheit und des Besitzes verbotener Stoffe festgenommen worden. Das Unternehmen soll in Hühnerställen bewusst mit dem Insektizid Fipronil versetzte Reinigungsmittel benutzt haben.

18:09 Erstrunden-Aus für Tennisspielerin Petkovic bei US Open

New York - Für die frühere Top-Ten-Spielerin Andrea Petkovic sind die US Open der Tennisprofis nach der ersten Runde beendet. Die 29-jährige unterlag in der Fortsetzung ihres Matches gegen die Amerikanerin Jennifer Brady 4:6, 6:3, 1:6. Die Partie war gestern wegen Regens beim Stande von 4:3 im zweiten Satz aus Sicht von Petkovic abgebrochen und verschoben worden. Bei den vier wichtigsten Turnieren ist die auf Rang 93 abgestürzte Hessin in dieser Saison nicht über die zweite Runde hinausgekommen.

17:56 Klage gegen Verbot von "linksunten"-Internetplattform

Göttingen - Nach dem Verbot der linksextremistischen Internetplattform "linksunten.indymedia.org" sind die von Durchsuchungen Betroffenen vor Gericht gezogen. Wie Sven Adam, einer ihrer Anwälte, in Göttingen mitteilte, haben vier Freiburger sowie Mitbewohner und Lebensgefährten Klagen vor dem Bundesverwaltungsgericht und vor dem Verwaltungsgericht Freiburg eingereicht. Das Bundesinnenministerium hatte die Internetplattform sieben Wochen nach den Krawallen am Rande des G20-Gipfels verboten.

16:58 20. Todestag: Prinz William und Prinz Harry gedenken Diana

London - Die britischen Prinzen William und Harry haben sich im Gedenken an ihre Mutter Diana mit Vertretern sozialer Einrichtungen getroffen. Die "Königin der Herzen" starb am 31. August 1997 bei einem Autounfall in Paris. Mit ihrem Engagement für Aidskranke, Obdachlose und Opfer von Landminen war Diana zur Ausnahmeerscheinung in der britischen Königsfamilie geworden. In den vergangenen Wochen hatten die Prinzen ungewohnt offen über ihre Gefühle nach dem Tod ihrer Mutter gesprochen. William war damals 15, Harry 12 Jahre alt.