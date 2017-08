Belgien Schumacher-Rekord in Gefahr: Hamilton kann gleichziehen

Spa-Francorchamps - Formel-1-Pilot Lewis Hamilton kann den Pole-Rekord von Michael Schumacher einstellen. Wenn der britische Mercedes-Pilot die Qualifikation zum Großen Preis von Belgien gewinnt, wird er zum 68. Mal von Position eins in ein Rennen starten. Genauso oft gelang das Schumacher in dessen Karriere. Verhindern will die mögliche Hamilton-Pole in Spa vor allem WM-Spitzenreiter Sebastian Vettel. Der Ferrari-Pilot will sich in eine gute Ausgangslage für den ersten Grand Prix nach der Sommerpause bringen.