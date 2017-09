Berlin Aus für Huck: Profi-Boxer verliert Auftakt der Super Serie

Nachrichten-Ticker

01:46 Floridas Gouverneur: Schon 76 000 Menschen ohne Strom

Miami - Schon die ersten Ausläufer von Hurrikan "Irma" haben in Teilen Floridas für Stromausfälle gesorgt. Mehr als 76 000 Menschen seien ohne Strom, sagte Gouverneur Rick Scott. Stromausfälle gab es unter anderem in Miami und auf den Florida Keys an der Südküste des Bundesstaates. Experten schätzen, dass mehr als eine Million Menschen ohne Strom sein könnten, wenn der Hurrikan Florida durchquert hat. Nach den Vorhersagen soll der Hurrikan am Mittag deutscher Zeit mit sintflutartigen Regenfällen, Sturzfluten, Tornados und Windgeschwindigkeiten von bis zu 250 Kilometer pro Stunde auf Florida treffen.

00:40 Aus für Huck: Profi-Boxer verliert Auftakt der Super Serie

Berlin - Für Profiboxer Marco Huck ist die neue Turnierserie um die Muhammad-Ali-Trophy bereits nach dem ersten Kampf beendet. Der frühere Weltmeister unterlag am Abend im Viertelfinale der World-Boxing-Super-Series vor rund 5000 Zuschauern in der Berliner Max-Schmeling-Halle dem WBO-Weltmeister im Cruisergewicht Alexander Usyk aus der Ukraine mit technischem K.o. in der zehnten Runde. Für den hoffnungslos unterlegenen Huck war dies die fünfte Niederlage in seinem 41. Profi-Fight.

00:36 Umfrage: SPD stagniert bei 24 Prozent

Berlin - Zwei Wochen vor der Bundestagswahl stagniert die SPD in einer Umfrage auf schwachem Wert, während die Union auf vergleichsweise hohem Niveau leicht verliert. Im wöchentlichen Sonntagstrend des Emnid-Instituts für die "Bild am Sonntag" verharrt die SPD derzeit bei 24 Prozent. Die Union verliert einen Punkt und kommt auf 37 Prozent. Die AfD verbessert sich um einen Punkt auf 9 Prozent. Unverändert bleiben die Linke bei 9 sowie Grüne und FDP bei jeweils 8 Prozent.

23:54 Sloane Stephens gewinnt überraschend die US Open

New York - Die ungesetzte Sloane Stephens hat bei den US Open der Tennisprofis das amerikanische Überraschungsfinale gegen Madison Keys gewonnen. Die 24-Jährige setzte sich in New York klar mit 6:3, 6:0 durch und feierte den mit Abstand größten Erfolg ihrer Karriere. Die US-Amerikanerin hatte im Halbfinale Venus Williams besiegt.

23:53 Hurrikan "José": Höchste Alarmstufe in französischen Überseegebieten

Paris - In den von Hurrikan "Irma" schwer verwüsteten französischen Überseegebieten Saint-Martin und Saint-Barthélémy in der Karibik gilt wegen eines weiteren Sturms die höchste Gefahrenstufe. Der französische Wetterdienst rief die Alarmstufe Violett aus. Die Meteorologen rechneten damit, dass der Hurrikan "José" etwa 100 Kilometer nördlich der Inseln vorbeiziehen könnte. Die zwischen den Niederlanden und Frankreich geteilte Karibikinsel Saint-Martin und die Nachbarinsel Saint-Barthélémy waren von dem Hurrikan "Irma" stark zerstört worden.