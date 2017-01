Nachrichten-Ticker

12:44 Im öffentlichen Dienst der Länder drohen Warnstreiks

Potsdam - Die Bürger müssen sich auf bundesweite Warnstreiks und Protestaktionen im öffentlichen Dienst einstellen - etwa an Schulen, Unikliniken, bei Polizei oder Straßenmeistereien. Bei der zweiten Runde der Tarifverhandlungen für die Angestellten der Länder sind heute keine konkreten Ergebnisse oder Angebote abzusehen. Das sagte Verdi-Chef Frank Bsirske in Potsdam. In diesem Fall werde es dann aus den Betrieben heraus Aktionen geben. Ein Durchbruch wird erst in der dritten Verhandlungsrunde vom 16. Februar an erwartet.

12:26 Feuerwehrauto stößt nach Einsatz mit Wagen zusammen

Bernburg - Ein Feuerwehrfahrzeug ist nach einem Löscheinsatz in Sachsen-Anhalt an einer Kreuzung mit einem Auto zusammengestoßen. Fünf Feuerwehrleute wurden bei dem Unfall in Bernburg leicht verletzt. Das Löschfahrzeug war mit Blaulicht unterwegs. Ein Autofahrer übersah den Einsatzwagen an einer Kreuzung. Zuvor waren die Helfer bei einem Löscheinsatz in einer Gartenanlage in Bernburg. Ein ehemaliges Vereinshaus stand dort in der Nacht in Flammen. Laut Polizei kann Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden.

12:25 Angebliche Trump-Wähler bedauern auf Twitter Stimmabgabe

Berlin - Gegner von US-Präsident Donald Trump wollen auf Twitter zeigen, dass mancher Trump-Wähler seine Entscheidung inzwischen bedauert. Der eigens eingerichtete Account @Trump_Regrets retweetet entsprechende Einträge angeblicher Wähler des neuen Präsidenten. Besonders auf Kritik stößt das Einreiseverbot für Flüchtlinge und Bürger aus sieben überwiegend muslimischen Ländern. So twitterte ein Nutzer: "Ich habe @realDonaldTrump gewählt, aber das ist zuviel. Muslime verursachen nicht alle Terrorattacken.

11:03 "Fake News" ist Anglizismus des Jahres 2016

Berlin - Der Begriff "Fake News" ist zum Anglizismus des Jahres 2016 gekürt worden. Neben der anhaltenden öffentlichen Präsenz fülle der Begriff eine Lücke im deutschen Wortschatz, teilte die Jury um den Berliner Sprachwissenschaftler Anatol Stefanowitsch mit. Auf den Plätzen folgen demnach die Substantive "Darknet" und "Hate Speech". "Fake News" wird im Englischen den Angaben zufolge etwa seit dem Ende des 19. Jahrhunderts verwendet: Damals seien bewusste Falschmeldungen in Zeitungen ab und an so bezeichnet worden.

10:44 Arnold Schwarzenegger hält Einreiseverbot für "verrückt"

Los Angeles - Der frühere Gouverneur von Kalifornien, Hollywoodstar Arnold Schwarzenegger, hat das von US-Präsident Trump erlassene Einreiseverbot scharf kritisiert. Es sei "verrückt" und lasse die USA lächerlich aussehen, wenn das Weiße Haus schlecht vorbereitete Maßnahmen einfach heraushaue, sagte der zu den Republikanern zählende Schwarzenegger dem Sender "Extra TV". Das Problem sei, dass das Dekret schlecht vorbereitet worden sei, sagte Schwarzenegger. Er nannte das Dekret übereilt.