Berlin Feuerattacke gegen Obdachlosen - Haupttäter zu Haftstrafe verurteilt

Nachrichten-Ticker

22:35 Koalitionen in NRW und Schleswig-Holstein stehen

Düsseldorf - In Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein haben sich die Parteien jeweils auf ein Regierungsbündnis verständigt. NRW wird künftig von CDU und FDP regiert, in Kiel hat sich die CDU mit Grünen und FDP verständigt. Der schwarz-gelbe Koalitionsvertrag in Nordrhein-Westfalen bekommt in den nächsten Tagen den letzten Schliff. Außerdem müssen die Ressortzuschnitte noch endgültig festgelegt werden. In Schleswig-Holstein will das Verhandlungsteam die letzten Details noch am Abend klären.

22:32 Jury-Beratungen im Prozess gegen Bill Cosby ziehen sich hin

Norristown - Die Jury im Strafprozess gegen Bill Cosby wegen sexueller Nötigung tut sich offensichtlich schwer mit einem Urteil für den US-Entertainer. Die zwölf Geschworenen kamen auch am zweiten Tag ihrer Beratungen nach mehreren Stunden zu keinem Ergebnis. Es geht darum, ob sich der 79-Jährige bei seinem sexuellen Kontakt mit der Klägerin im Jahr 2004 strafbar gemacht hat oder nicht. Es war unklar, ob die Jury in Norristown in Pennsylvania im Lauf des Dienstagnachmittags (Ortszeit) noch ein Urteil fällen würden.

21:17 Sessions: Keine Beteiligung an russischer Wahlbeeinflussung

Washington - US-Justizminister Jeff Sessions hat jedwede Verwicklung in eine Beeinflussung der US-Wahl 2016 rundweg zurückgewiesen. Die Vorstellung, dass er etwas mit solchen geheimen Absprachen zu tun habe, sei eine entsetzliche und abscheuliche Lüge, sagte Sessions in einer Anhörung vor dem Geheimdienstausschuss des US-Senats. Es ist dasselbe Gremium, vor dem eine Woche zuvor der frühere FBI-Chef James Comey ausgesagt hatte. Sessions sagte auch, er habe in Fragen einer russischen Wahlbeeinflussung niemals Vertreter Russlands getroffen.

21:16 Im Ramadan geraucht - Mann in Tunesien muss ins Gefängnis

Tunis - Wegen Rauchens im Fastenmonat Ramadan muss ein Mann in Tunesien ins Gefängnis. Das berichtet die Menschenrechtsorganisation Amnesty International. Ein Gericht in der nördlichen Stadt Bizerte habe ihn wegen unanständigen Verhaltens zu einem Monat Haft verurteilt. Der Mann hatte am Vortag vor einen Gerichtsgebäude der Stadt geraucht. Den Angaben zufolge hatte dasselbe Gericht Anfang des Monats bereits vier weitere Männer verurteilt, weil diese tagsüber in der Öffentlichkeit gegessen hatten.

20:43 Schwarz-gelber Koalitionsvertrag für NRW steht

Düsseldorf - Der Koalitionsvertrag für die neue schwarz-gelbe Landesregierung in Nordrhein-Westfalen steht. Die Spitzen von CDU und FDP einigten sich nach mehrstündigen Verhandlungen. Das sagten die Verhandlungsführer, CDU-Landeschef Armin Laschet und der FDP-Vorsitzende Christian Lindner, am Abend der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf. Die Verhandlungsgruppe werde sich nur noch zu redaktionellen Abschlussarbeiten treffen.