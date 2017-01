Nachrichten-Ticker

14:05 Ministerin fordert nach Skandal mehr Offenheit in der Truppe

Berlin - Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen hat angesichts des Skandals um sexuelle Nötigung in der Bundeswehr einen offeneren Umgang mit Missständen in der Truppe eingefordert. Die Ereignisse im baden-württembergischen Pfullendorf seien "bestürzende Zeichen für einen Mangel an Führung, Haltung und Kultur", sagte sie in Berlin. In der Elite-Ausbildungskaserne in Pfullendorf gehen Bundeswehr und Justiz derzeit Hinweisen auf Exzesse und schwerwiegendes Fehlverhalten nach. Sieben Soldaten wurden vom Dienst suspendiert und sollen fristlos entlassen werden.

13:59 Warnstreiks im öffentlichen Dienst der Länder angekündigt

Potsdam - Auf die Bürger kommen in den nächsten Tagen bundesweit Warnstreiks und Protestaktionen der Beschäftigten der Länder zu. Betroffen sind Schulen, Unikliniken, Polizei, Justizverwaltung oder Straßenmeistereien. Das kündigte die Gewerkschaftsseite in Potsdam nach der zweiten Runde der Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst der Länder an. Kleinere Aktionen hatte es bereits in den vergangenen Tagen gegeben. Bei den zweitägigen Gesprächen gab es keine konkreten Ergebnisse oder Angebote der Arbeitgeberseite, wie Verdi-Chef Frank Bsirske erklärte.

13:51 Greenpeace-Protest: Atemschutz für Siegessäule-Statue

Berlin - Die Umweltschutzorganisation Greenpeace hat die goldene Frauenstatue auf der Berliner Siegessäule mit einer Atemschutzmaske ausgerüstet, um gegen schlechte Stadtluft zu protestieren. Aktivisten erklommen von der Aussichtsplattform aus die acht Meter hohe "Goldelse" und legten ihr die Atemschutzmaske um das Gesicht. Daneben wehte eine gelbe Fahne mit der Aufschrift "Atemlos durch die Stadt". Der Protest richtet sich gegen die weiterhin hohen Werte des schädlichen Stickoxids in deutschen Großstädten. Das Umweltbundesamt hatte dazu aktuelle Zahlen veröffentlicht.

13:47 Tod von sechs jungen Leuten in Arnstein weiter rätselhaft

Arnstein - Die Aufklärung des tragischen Todes von sechs jungen Menschen nach einer Party im unterfränkischen Arnstein wird noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Ein Polizeisprecher sagte, es werde noch dauern, bis Ergebnisse der Obduktionen vorliegen. Die jungen Leute im Alter von 18 und 19 Jahren hatten am Samstagabend eine Party in einer abgelegenen Laube gefeiert. Der Vater eines Geschwisterpaares auf der Party hatte am Sonntagmorgen die Leichen in dem Häuschen gefunden. Die Polizei hatte ein Gewaltverbrechen ausgeschlossen.

