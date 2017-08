Berlin Kreise: Gläubigerausschuss von Air Berlin trifft sich am Mittwoch

Nachrichten-Ticker

12:30 Rekord bei Parteien zur Bundestagswahl

Berlin - Zur Bundestagswahl am 24. September treten so viele Parteien an wie noch nie seit der Wiedervereinigung. Von den 42 Parteien sind 16 zum ersten Mal dabei, wie Bundeswahlleiter Dieter Sarreither in Berlin mitteilte. Die Zahl der Kandidaten ist um rund 400 auf 4828 gestiegen - seit der deutschen Vereinigung gab es mit 5062 nur im Jahr 1998 mehr Bewerber. "Diese Entwicklung bestätigt nicht die allgemeine These von der Politikverdrossenheit der Bürger", sagte Sarreither. Auch bei der Wahlbeteiligung zeigte er sich optimistisch.

12:26 John Grisham: Rassismus ist in USA sehr lebendig

München - John Grisham glaubt, dass Rassismus in der amerikanischen Gesellschaft noch ein große Rolle spielt. "Ja, der Rassismus ist außerordentlich lebendig, und das sagt ein Weißer", sagte der Bestsellerautor der "Süddeutschen Zeitung". Eine Mitschuld gab Grisham US-Präsident Donald Trump. Er habe Rassisten und andere Hass-Gruppen ermutigt, lauter zu werden. In Charlottesville hatten am 12. August nationalistische und ultrarechte Gruppen gegen die Entfernung einer Statue des Sklavenhalters Robert E. Lee protestiert. Eine Frau starb, als ein mutmaßlich Rechtsradikaler sein Auto in eine Gruppe von Gegendemonstranten steuerte.

12:23 Stürmerin Anja Mittag beendet DFB-Karriere nach 158 Länderspielen

Düsseldorf - Anja Mittag beendet Ihre Karriere in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Das gab die 32 Jahre alte Weltmeisterin von 2007 bekannt. Mittag, die zurzeit beim schwedischen Spitzenclub FC Rosengard unter Vertrag steht, absolvierte 158 Länderspiele, in denen sie 50 Tore erzielte. Die gebürtige Chemnitzerin wurde mit der DFB-Elf dreimal Europameisterin und gewann im Vorjahr in Rio de Janeiro die Goldmedaille bei den Olympischen Spielen. Zudem sammelte Mittag, die auch zum deutschen EM-Kader in den Niederlanden gehörte, zahlreiche Titel mit verschieden Clubs.

12:22 Botschafter will Yücel besuchen - Haftprüfung von Tolu

Istanbul - Nach rund einem halben Jahr Untersuchungshaft erhält der "Welt"-Korrespondent Deniz Yücel erneut Besuch vom deutschen Botschafter in der Türkei. Martin Erdmann wollte Yücel nach Angaben des Auswärtigen Amts im Gefängnis Silivri westlich von Istanbul treffen, wo auch der deutsche Menschenrechtler Peter Steudtner inhaftiert ist. Erdmann hatte Yücel erstmals im Juni besucht. Haftbesuche bei Steudtner sowie der Übersetzerin und Journalistin Mesale Tolu sind in den nächsten Tagen ebenfalls geplant. Im Fall Tolus steht heute zudem eine routinemäßige Haftprüfung an.

11:26 Fröste und Regen vermiesen Bauern die Ernte

Berlin - Widriges Wetter mit Frühjahrsfrösten und sommerlichem Dauerregen hat den Landwirten in weiten Teilen Deutschlands die Ernte vermiest. Hereinkommen dürften nun 44,5 Millionen Tonnen Getreide und damit zwei Prozent weniger als im bereits enttäuschenden Vorjahr, wie der Bauernverband in Berlin mitteilte. Viele Obstbauern verzeichnen massive Einbußen. So hätten erst eisige Aprilnächte und später Hagel und Starkregen Schäden von mehr als 400 Millionen Euro bis hin zu regionalen Totalausfällen angerichtet. Unter anderem bei Äpfeln und Birnen dürften sich die Mengen im Vorjahresvergleich halbieren.