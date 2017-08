Berlin Mann randaliert in Berliner Moschee und verletzt Polizisten

Nachrichten-Ticker

14:02 BER soll in einem Jahr fertig sein - Eröffnungstermin offen

Berlin - Die Bauarbeiten am neuen Hauptstadtflughafen sollen nach jahrelangen Verzögerungen nun Ende August 2018 abgeschlossen werden. Das teilte die Flughafengesellschaft mit. Wann der Flughafen dann ans Netz geht, will Geschäftsführer Engelbert Lütke Daldrup noch in diesem Jahr bekannt geben. Die zuletzt angestrebte Eröffnung im kommenden Jahr wird durch den neuen Bau-Terminplan unrealistisch. Denn nach Bauende folgen noch umfangreiche Prüfungen und ein Probebetrieb. Als wahrscheinlich gilt nun ein Start im Herbst 2019.

14:01 Bundesliga-Rekord: 570 Millionen Euro für neue Spieler

Düsseldorf - Die Fußball-Bundesliga hat bei den Transferausgaben einen Rekord aufgestellt. Nach dpa-Berechnungen gaben die 18 Clubs bisher ohne die Gebühren für Leihspieler rund 570 Millionen Euro für insgesamt über 130 Neuzugänge aus. Damit wurde die historische Bestmarke aus dem vergangenen Sommer übertroffen, als erstmals über eine halbe Milliarde Euro investiert wurde. Noch sind weitere Wechsel möglich. Die Transferfrist endet um 18.00 Uhr.

13:59 Wöhrl prüft Übernahme von Air Berlin vorerst nicht weiter

Berlin - Im Rennen um den Nachlass der Fluggesellschaft Air Berlin gibt es einen Konkurrenten weniger. Nach ersten Sondierungen mit Air Berlin kündigte der Nürnberger Unternehmer Hans Rudolf Wöhrl an, vorerst die Geschäftsdaten des insolventen Unternehmens nicht prüfen zu wollen. Grund sei eine Vertraulichkeitserklärung, die Air Berlin vor einem Zugang zum Datenraum verlangt habe. Dies sei mit der von ihm angestrebten Gruppenlösung nicht vereinbar, erklärte Wöhrl schriftlich.

13:57 Kaum Fortschritte bei Brexit-Verhandlungen

Brüssel - Auch die dritte Verhandlungsrunde über den EU-Austritt Großbritanniens hat in den entscheidenden Bereichen keine greifbaren Ergebnisse gebracht. EU-Chefunterhändler Michel Barnier sagte, man sei weiterhin weit davon entfernt, in die zweite Phase der Verhandlungen übergehen zu können. In ihr sollte im Idealfall bereits ab Herbst über die künftigen Beziehungen beider Seiten nach dem Brexit gesprochen werden. Verhandelt wurde in den vergangenen Tagen erneut über die britischen Finanzverpflichtungen, den künftigen Status der nordirisch-irischen Grenze sowie die Rechte der EU-Bürger.

13:47 Gabriel nennt Rennen um das Kanzleramt völlig offen

Berlin - Drei Wochen vor der Bundestagswahl hält Außenminister Sigmar Gabriel das Rennen um das Kanzleramt trotz des großen Rückstands der SPD in den Umfragen für völlig offen. Fast 50 Prozent der Menschen seien noch nicht entschieden. Fast 20 Millionen Menschen wollten sich das TV-Duell am kommenden Sonntag zwischen Bundeskanzlerin Angela Merkel und SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz ansehen, sagte Gabriel. Schulz werde dort seine Chance vor einem Millionenpublikum nutzen. Die SPD liegt in den Umfragen zwischen 22 und 24 Prozent, die Union zwischen 37 und 40 Prozent.