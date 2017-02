Berlin - Nach dem Feuer in einem Berliner Saunaclub mit drei Toten suchen Spezialisten am Brandort nach der Ursache. Das sagte ein Polizeisprecher am Vormittag. Zunächst war die Qualmentwicklung noch zu groß für die Spurensuche. Die Ermittlungen in dem großen verwinkelten Club würden voraussichtlich einige Zeit dauern, so der Sprecher weiter. Auch die Identität der drei getöteten Männer ist noch nicht geklärt. Am Abend war in dem von Schwulen besuchten Club ein Feuer ausgebrochen.