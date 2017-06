Berlin Obdachloser angezündet - Haupttäter zu Haftstrafe verurteilt

01:06 Länder-Innenminister beenden Frühjahrstagung in Dresden

00:35 Sessions bestreitet Vorwürfe in Russland-Affäre

Washington - US-Justizminister Jeff Sessions hat bestritten, in irgendeiner Form in die Russland-Affäre im Zusammenhang mit dem Wahlkampf 2016 verwickelt zu sein. Er sagte vor dem Geheimdienstausschuss des US-Senats aus. Seine zwei Treffen mit Vertretern Russlands seien in jeder Hinsicht angemessen gewesen. Dass er etwas mit geheimen Absprachen zu tun haben könne, bezeichnete Sessions als entsetzliche und abscheuliche Lüge. In der Affäre geht es um die Frage, ob Russland die Präsidentenwahl 2016 zugunsten des jetzigen Präsidenten Donald Trump beeinflusst hat.

00:12 Tschechiens Ex-Präsident Klaus fordert EU-Austritt

Prag - Tschechiens Ex-Präsident Vaclav Klaus hat wegen des Streits um EU-Flüchtlingsquoten einen Austritt seines Landes aus der Europäischen Union gefordert. Tschechien dürfe nicht gezwungen werden, eine multikulturelle Gesellschaft zu werden, sagte er. Es sei die Zeit gekommen, den Austritt des Landes aus der EU vorzubereiten. Die EU-Kommission will so genannte Vertragsverletzungsverfahren gegen Tschechien, Polen und Ungarn eröffnen, weil sie sich gegen die Umverteilung von Flüchtlingen sperren.

23:35 Dow wieder auf Rekordjagd

New York - Nach ihrem zweitägigen Rückschlag haben sich die US-Technologiewerte am Dienstag wieder gefangen. Der Dow Jones erreichte derweil sogar einen weiteren Rekordstand bei 21 332,77 Punkten. Der Kurs des Euro trat bei der Marke von 1,12 US-Dollar auf der Stelle.

23:32 Koalitionsabschlüsse in Düsseldorf und Kiel

Kiel - In Schleswig-Holstein steht der Vertrag für eine "Jamaika"-Koalition aus CDU, Grünen und FDP. Die Verhandlungen dauerten nur knapp drei Wochen. Die künftigen Partner wollen Grundlagen ihres Regierungsprogramms um 11.00 Uhr vorstellen. CDU-Landeschef Daniel Günther will sich am 28. Juni zum Ministerpräsidenten wählen lassen. Und auch in Nordrhein-Westfalen sind die Koalitionsverhandlungen abgeschlossen. CDU und FDP einigten sich nach rund vier Wochen, der Vertrag wird am Freitag präsentiert.