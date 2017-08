Berlin Tag der offenen Tür der Bundesregierung mit regem Andrang

13:49 BUND fordert Kohleausstiegsgesetz - Rote Linie für RWE

Kerpen - Große Umweltverbände haben kurz vor Beginn einer Protestaktion einen schnellen Kohleausstieg in Deutschland gefordert. Der Vorsitzende des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland, Hubert Weiger, sagte, der Klimawandel verlaufe stärker als erwartet. Die Bemühungen für die Klimaschutzziele müssten verstärkt werden. Mit einer Menschenkette wollen heute tausende Menschen am Tagebau Hambach eine rote Linie für den Energiekonzern RWE ziehen - mit der Botschaft: Bis hierhin und nicht weiter.

13:47 Tag der offenen Tür der Bundesregierung mit regem Andrang

13:45 Blitze setzen Stall in Brand - Pferde retten sich auf Weide

Grafschaft - Bei einem schweren Gewitter im Norden von Rheinland-Pfalz mussten sich acht Pferde vor einem Feuer auf eine Weide retten. Blitze schlugen am Morgen in einen Reitstall im Kreis Ahrweiler ein und setzten ihn in Brand, wie die Polizei mitteilte. In dem Stall und einer benachbarten Lagerhalle verbrannten nahezu 1000 Ballen Heu und Stroh. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf rund 400 000 Euro.