Berlin Tödlicher Radunfall in Berlin verursacht diplomatischen Wirbel

Nachrichten-Ticker

20:04 Absturz von Werbe-Luftschiff sorgt für Schreck bei US Open der Golfer

Erin Hills - Der Absturz eines bemannten Werbe-Luftschiffs unweit der US Open der Profigolfer hat für eine Schrecksekunde gesorgt. Bei dem Unfall, der sich nur eine halbe Meile vom Golfkurs in Erin Hills entfernt ereignete, wurde der Pilot nach Angaben des Zeppelin-Betreibers mit "unbekannten Verletzungen" in ein Krankenhaus gebracht. Der Mann sei "okay", hieß es. Die Werbung auf dem Luftschiff gehörte laut Mitteilung des US-Golfverbandes nicht zu den offiziellen Sponsoren der 117. US Open.

20:02 17 Todesopfer bei Feuerkatastrophe - Debatte um Brandschutz

London - Mindestens 17 Menschen sind bei der Brandkatastrophe in einem Londoner Hochhaus ums Leben gekommen. Inzwischen mehren sich die Anschuldigungen über mangelnden Brandschutz. Die Londoner Polizei rechnet mit weiter steigenden Opferzahlen. Wie viele Menschen noch vermisst werden, ist nicht bekannt. Die Feuerwehr kann die oberen Stockwerke des Wohnturms aus Sicherheitsgründen noch nicht gründlich durchsuchen. Premierministerin Theresa May hat eine unabhängige Untersuchung des Feuerdramas angekündigt.

19:11 Laute Explosion in Kabul - mutmaßlich Anschlag auf Schiiten-Moschee

Kabul - In der afghanischen Hauptstadt Kabul ist am Abend eine laute Explosion zu hören gewesen. Nach ersten Medienberichten hat sie sich in einer Moschee im Westen der Stadt ereignet. Der angeblich betroffene Stadtteil wird mehrheitlich von der ethnischen Hasara-Minderheit bewohnt. Hasara sind Schiiten. Bei einem ähnlichen Angriff auf eine schiitische Moschee waren im November um die 30 Menschen getötet und viele Dutzend verletzt worden. Dem Bericht zufolge sollen auch Schüsse zu hören sein.

18:51 Gewitter trifft Ruhrgebiet - Ruhr Games unterbrochen

Gelsenkirchen - Mit viel Regen, einigem Hagel und heftigen Windböen ist am Nachmittag ein Gewitter über Nordrhein-Westfalen gezogen. Besonders betroffen war das Ruhrgebiet. Die Feuerwehr in Gelsenkirchen wurde innerhalb kurzer Zeit zu knapp 100 Einsätzen gerufen. Bäume waren umgestürzt, Keller vollgelaufen und Straßen überflutet. Verletzte seien aber nicht gemeldet worden, sagte ein Sprecher. In Dortmund mussten die Ruhr Games wegen einer Wetterwarnung unterbrochen werden.

18:50 Flughafen Brüssel: nach Panne für Freitag Normalbetrieb erwartet

Brüssel - Nach einem Stromausfall am Brüsseler Flughafen soll morgen wieder ein normaler Betrieb möglich sein. Ein Stromausfall hatte am frühen Morgen zeitweise die Gepäckabfertigung des Flughafen lahm gelegt, es gab den ganzen Tag über Verspätungen. Die entstandenen Verzögerungen müssten noch bis mindestens in den Abend hinein aufgeholt werden, sagte eine Sprecherin des Airports. Hunderte Passagiere mussten am Morgen zeitweise im Freien warten. Einige Reisende traten ihren Flug dann zuerst ohne ihr Gepäck an.