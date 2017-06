Berlin Urteil im Prozess um Feuerattacke gegen Obdachlosen erwartet

11:19 Prozess um Feuerattacke: Bewährungsstrafe verlangt

11:07 "Forbes": Sean Combs bestbezahlter Promi

New York - Rapper und Produzent Sean Combs ist der bestbezahlte Promi der Welt. Combs, der auch als "Diddy" und "Puff Daddy" bekannt ist, hat in den vergangenen zwölf Monaten laut US-Magazin "Forbes" geschätzte 130 Millionen Dollar eingenommen. Mehr als die Hälfte des Geldes brachte ihm seine Modelinie "Sean John" ein. Auf der Liste der 100 bestbezahlten Stars folgen Sängerin Beyoncé mit 105 Millionen Dollar und Schriftstellerin J.K. Rowling mit 95 Millionen Dollar. US-Sängerin Taylor Swift ist im Vergleich zum Vorjahr von 170 Millionen Dollar auf 44 Millionen Dollar abgestürzt.

11:03 Durchschnittsalter 2015 wegen Migration gesunken

10:56 Junge zu Tode misshandelt - Lebenslange Haft für Stiefvater

Mönchengladbach - Acht Monate nach dem gewaltsamen Tod des kleinen Luca in Viersen ist der Stiefvater zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Er habe den Jungen im Oktober 2016 durch Schläge oder Tritte innerlich sehr schwer verletzt und ihn wohl am Ende erwürgt, stellte der Vorsitzende Richter Lothar Beckers am Landgericht Mönchengladbach fest. Was der Mann genau mit dem Kind gemacht habe, stehe nur lückenhaft fest. Die Tat komme einem grausamen Mord gleich. Das Gericht verurteilte ihn aber wegen Totschlags.