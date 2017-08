Berlin Verhandlungen über Verkauf von Air Berlin: Gläubiger beraten

Nachrichten-Ticker

06:15 Verhandlungen über Verkauf von Air Berlin: Gläubiger beraten

Berlin - Die Verhandlungen über den Verkauf von Air Berlin scheinen auf die Zielgerade zu gehen. Eine Woche nach dem Insolvenzantrag beraten heute erstmals die Gläubiger über den Verkauf der Fluggesellschaft. Noch ist unklar, ob dabei schon Entscheidungen zu erwarten sind. Die "Süddeutsche Zeitung" berichtete, bereits in seiner ersten Sitzung solle der Gläubigerausschuss die Aufspaltung des Unternehmens beschließen. Es liefen Verhandlungen über eine Absichtserklärung zum Verkauf der österreichischen Tochtergesellschaft Niki an Lufthansa.

06:06 Journalist in Mexiko ermordet - zehntes Opfer 2017

Veracruz - Im mexikanischen Bundesstaat Veracruz ist erneut ein Journalist ermordet worden. Wie Medien übereinstimmend berichten, handelt es sich um einen Mitarbeiter der lokalen Tageszeitung "Diario de Acayucan". Demnach habe er sich mit ehemaligen Polizisten getroffen, als Unbekannte ihn überfielen und erschossen. Einer der Polizisten kam ebenfalls ums Leben. Nach unterschiedlichen Quellenangaben sind dieses Jahr in Mexiko bereits neun oder zehn Medienschaffende ermordet worden. Seit Monaten sind Journalisten der Gewalt durch Drogenkartelle und kriminelle Banden ausgesetzt.

04:53 Trump verteidigt Position zu Rassismus

Phoenix - US-Präsident Donald Trump hat bei einer Großkundgebung in Arizona seine Position zu Rassisten und Neonazis in den USA verteidigt. Nach den gewalttätigen Zusammenstößen bei einer Rassistendemo in Charlottesville habe er sofort und eindeutig ablehnend reagiert, sagte Trump in Phoenix. Seine Worte seien perfekt gewesen. Er habe sich dabei in seinen Äußerungen immer auch gegen rechte Gruppierungen wie den Ku Klux Klan ausgesprochen, sagte Trump. Er war für seine als verharmlosend wahrgenommene Reaktion scharf kritisiert worden.

04:49 Kommandeur der 7. US-Flotte nach Unfallserie vor Ablösung

Washington - Nach einer Serie von Unfällen von US-Kriegsschiffen im Pazifik mit mehreren Toten steht der Kommandeur der betroffenen 7. US-Flotte vor der Ablösung. Wie der Sender CNN und der "Wall Street Journal" berichteten, soll Vizeadmiral Joseph Aucoin noch heute seines Postens enthoben werden. Damit werde ihm zwar keine direkte Schuld an den Havarien gegeben, doch entspreche die Entlassung der Tradition der Marine, wenn das Vertrauen in die Befehlshaber verloren gehe. Erst am Montag war der Zerstörer "USS John S. McCain" vor der Küste Malaysias mit einem Tanker kollidiert.

03:46 Trotz Sperrung im Südwesten: Bahn hält an Pünktlichkeitsziel fest

Berlin - Die Deutsche Bahn hält trotz der langen Sperrung einer Nord-Süd-Hauptroute in Baden-Württemberg an ihrem Pünktlichkeitsziel für den Fernverkehr fest. Bei den ICE und Intercitys sollen demnach in diesem Jahr 81 Prozent der Züge pünktlich sein. Das stehe nicht in Frage, sagte ein Konzernsprecher in Berlin. Die für den Personen- und Güterverkehr wichtige Rheintalbahn ist nach einem Unfall an einer Tunnelbaustelle bei Rastatt seit 12. August unterbrochen. Sie soll erst am 7. Oktober wieder freigegeben werden.