Bessere Quartalszahlen Meg Whitman will weiter HPE-Chefin bleiben

09:22 Hurrikan "Irma" erreicht Karibikinsel Barbuda

09:18 Brok will von Verweigerern der Flüchtlingsverteilung Geld

Brüssel - Im Streit um die Verteilung von Flüchtlingen auf die EU-Staaten hat der EU-Parlamentsabgeordnete Elmar Brok (CDU) finanzielle Folgen für die Länder ins Spiel gebracht, die sich der Aufnahme verweigern. "Ich glaube es muss in Verhandlungen festgelegt werden, in welcher Art und Weise sie sich beteiligen", sagte Brok im Deutschlandfunk. "Man kann ja sagen, dass die Länder, die Flüchtlinge aufgenommen haben, um anderen in der Notlage zu helfen, Geld bekommen." Länder, die sich der Aufnahme von Flüchtlingen verweigerten, sollten sich dann an der Finanzierung beteiligen.

08:08 Umfrage: Deutsche sehen Zukunft positiver als EU-Nachbarn

Gütersloh - Deutsche beurteilen die Zukunft ihres Landes nach einer Umfrage deutlich positiver als viele ihrer europäischen Nachbarn. Nach der Erhebung der Bertelsmann-Stiftung sind 59 Prozent der Deutschen der Ansicht, dass sich ihr Heimatland in die richtige Richtung entwickelt. Zum Vergleich: Beim Schlusslicht Italien blickt rund jeder Achte optimistisch in die Zukunft, in Großbritannien knapp jeder Dritte, in Frankreich etwas mehr als jeder Dritte. Im März sah allerdings auch nur rund jeder dritte Deutsche die Entwicklung seines Landes positiv - das waren nur in etwa halb so viele wie aktuell.