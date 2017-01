Binzen (sih). „Wir sind die Könige der Welt“, sangen die Männer vom Gesangverein „Eintracht“ zur Eröffnung ihrer Hauptversammlung. Sie können stolz sein auf ihren Verein, der seit 175 Jahren zusammen hält. Sein Jubiläum feiert der 35 Aktive zählende Männerchor am 9. April mit einem Konzert in Binzens Laurentiuskirche, aufgeführt werden Werke von Franz Schubert.

Vorsitzender Rolf Itzin berichtete Erfreuliches: Fünf neue Sänger verstärken seit 2016 die Reihen des Chors, der sich somit trotz zwei Abgängen vergrößert hat. Itzin forderte alle dazu auf, weiterhin um neue Sänger zu werben. Des weiteren fand sich mit Axel Leuger ein Nachfolger für den langjährigen Vereinswebmaster Klaus Mertens, und es gab 2016 laut Itzin ein „außerordentlich schönes Spendenaufkommen“, darunter 2000 Euro von der Volksbank Dreiländereck. Entsprechend gut sei die Vereinskasse derzeit gefüllt, wie Kassenführer Theo Fräulin feststellte. Ausblick Binzen und der 172 Mitglieder zählende Gesangverein feiern beide hohe Jubiläen: Somit richtet die Gemeinde am 14. Mai zum Jubiläum der „Eintracht“ eine Matinee im Rathaussaal aus, die „Eintracht“ wiederum wirkt am 7. Juli mit am Festakt zu Binzens 1250-Jahrfeier. Weitere Termine sind die Ausrichtung der Frühjahrstagung des Obermarkgräfler Chorverbands durch die „Eintracht“ am 12. März und der Auftritt beim Konzert des Gesangvereins Haltingen am 4. Februar. Dazu kommen wiederkehrende Anlässe im Jahreslauf wie das Singen am Volkstrauertag und ersten Weihnachtstag, der Weinbrunnen beim Binzener Dorffest, das Grillen beim Hornbach-Markt, Wandertag und Weihnachtsfeier. Rückblick 2016 gab der Männerchor gemeinsam mit dem Sängerbund Efringen-Kirchen sein Jahreskonzert vor vollem Haus, wirkte mit an den Feierlichkeiten zum 70-jährigen Bestehen des Frauenchors Binzen, trat auf beim Festival der Chöre in Binzen, machte gemeinsam dem AK Jugend eine Kander-Bachputzete, lud seine älteren Mitglieder samt Angehörigen zu Bewirtung und Gesang in den Rathaussaal ein, wirtete beim Konzert von Kevin Pabst und den „Jungen Tenören“ und sang im Fridolinsheim in Lörrach,

Es sei ein recht erfolgreiches Jahr gewesen, fand Dirigent Erhard Zeh. Bei den Proben immer dabei waren Manfred Stiegeler, Fritz Brutschin und Werner Franzreb. Wahlen Ergebnis der Wahlen (alle wie bisher): stellvertretender Vorsitzender Walter Wehner, stellvertretender Kassenführer Volker Aenis, Protokollführer Udo Herberg, Aktivbeisitzer Hans Mottel und Kassenprüfer Lothar Magg.

Kontakt: Rolf Itzin, Tel. 07621/689914, www.eintracht-binzen.com