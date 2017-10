Binzen 40 Kilo Walnüsse wurden gestohlen

Binzen. Auf frischer Tat ertappt wurde ein Walnussdieb am Sonntagmittag in Binzen in Höhe des Dreispitzes. Er hatte bereits 40 Kilo aufgesammelt, die er auf drei große Tüten verteilt hatte. Auf Grund des aktuellen Marktpreises in Höhe von acht Euro pro Kilo ergibt sich 320 Euro Gesamtschaden. Die Walnüsse wurden sichergestellt, und gegen den Dieb wurde ein Strafverfahren bei der Staatsanwaltschaft eingeleitet. Die Ermittlungen bezüglich des Walnussbaumbesitzers dauern noch an.