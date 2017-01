Von Walter Bronner

„Wir haben eine tolle Resonanz, ich bin ganz happy“, zeigte sich Christine Braun begeistert über die rund 40 Kinder, die beim Musical-Projekt „Alti Häx vo Binze“ mitmachen wollen.

Binzen. Das Vorhaben des Arbeitskreises (AK) Jugend dürfte denn auch wie geplant im Sommer über die Bühne gehen. Denn das Grobkonzept des „der Sage nach“ leicht gruseligen Stücks steht bereits. An seiner Detailgestaltung dürfen sich unter kompetenter Anleitung jetzt aber alle beteiligen, die sich angemeldet haben oder noch anmelden.

Eingangs erklärte die AK-Vorsitzende, was es mit der Sage auf sich hat und wie die Inszenierung in etwa aussehen könnte. Damit nicht zu viele Proben angesetzt werden müssen, wird das Stück in Gruppen vorbereitet. Das sind zum einen die etwa zwölf bis 15 Darstellerinnen und Darsteller, die als Dorf- und Schlossbewohner agieren. Wer die Hexe spielen darf, muss noch ausgeknobelt werden.

Eine erste Bewegungsprobe mit Schauspieltrainerin Iris Keller wurde sogleich improvisiert. Dabei durften die Mädchen und Jungen schon einmal üben, wie sie sich die wesensgemäßen „Gangarten“ geschäftiger Leute, flanierender Bürger, stolzer Ritter, hübscher Burgfräuleins, cooler Typen oder eben einer buckligen Hexe vorstellen und wie sich größere Personengruppen im Raum verteilen und miteinander kommunizieren.

Wie der Auftakt- und der Schluss-Song klingen könnten, demonstrierten Gesangstrainerin Anita Spieß und Gitarrenpartner Christian Rützel, die die Proben und Auftritte des etwa 15-köpfigen Kinderchors leiten.

Rützel betreut auch die Technik-Gruppe, die für Beleuchtung, Tonsteuerung, Auf- und Abbau der Bühnenbilder und andere Aufgaben hinter den Kulissen zuständig ist. Acht handwerklich geschickte Buben haben sich bei ihm schon angemeldet.

AK-Vorsitzende Braun wird, soweit notwendig, das Sprechtraining der Schauspieltruppe übernehmen. Ebenso managt sie den Probenplan und eine Exkursion zur Burg Rötteln, die in der Hexensage eine bedeutende Rolle spielt.

Kostüme müssen auch noch geschneidert werden, ebenso Requisiten gebastelt. Die Regie dafür hat Isabelle Stährfeldt übernommen. Sie benötigt aber noch kräftige Unterstützer, denn bis jetzt hat sich nur eine junge Mitstreiterin bei ihr gemeldet. Wer zu ihrem Team dazukommen möchte, kann ihr eine E-Mail schreiben an staehrfeldt.mail@gmx.de.

n Bereits jetzt stehen Haupt- und Generalprobe am 27. und 30. Juni fest. Die Premiere steigt dann am Samstag, 1. Juli.