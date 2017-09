Binzen Als erstes kam ein einzelner französischer Motorradfahrer

Von Hubert Bernnat

Binzen. „Mit dem Fernglas konnten wir das Anrücken der französischen Truppen über die Lucke und die letzten Kampfhandlungen verfolgen. Es war Mittag geworden. Noch immer standen die Barrikaden am Dorfeingang beim ,Schwanen’. Um 13.30 Uhr bekamen wir einen Anruf aus Lörrach, ob Binzen schon besetzt sei. Es war unser letztes Telefongespräch für viele Monate.

Gegen 15 Uhr fuhr vom Kriegerdenkmal her ein einzelner französischer Motorradfahrer ins Dorf. Halb ängstlich, halb neugierig wurde er von einigen Frauen und Kindern umringt. Mit ein paar französischen Brocken verständigte man sich, und er erklärte ganz freundlich, dass nichts passieren werde, falls seine Truppen nicht auf Widerstand stoßen. Er verteilte sogar Bonbons unter die Dorfkinder als Zeichen seiner freundlichen Gesinnung.“ Diese Geschehnisse am 24. April 1945 schilderte später Frau Brockel, die Frau des Pfarrers.

Das Kriegerdenkmal für die Gefallenen des Ersten Weltkriegs stand damals noch an der Gabelung der Straßen nach Rümmingen und auf die Lucke. Für die von Haltingen vorrückenden französischen Truppen fand sich zum Glück eine friedliche Lösung, denn die 29-jährige Elisabeth Wanner hatte mutig eine Weiße Fahne gehisst und den Soldaten durch den Hof des „Schwanen“ den Weg ins Dorf an den militärisch sinnlosen Barrikaden vorbei gezeigt. „Das Bollwerk war damit umgangen, Binzen erobert, und die Panzersperre konnte mit gutem Gewissen entfernt werden“, erzählte Frau Brockel weiter.

Das Leben bestimmten nun die Franzosen, im „Schwanen“ wurde die Ortskommandantur eingerichtet. Als eine der ersten Maßnahmen mussten Fotos, Radioapparate und Schreibmaschinen abgegeben werden. Quartiere für die Offiziere wurden beschlagnahmt und die einfachen Soldaten in der Schule einquartiert.

Die Menschen konnten sich nicht mehr frei bewegen. Auf der Lucke und am Dreispitz wurden Sperren eingerichtet und man brauchte einen Passierschein, einen „Laissez-passer“, wollte man von einem Ort in den nächsten gehen. Zudem galt eine Ausgangssperre von 21 bis 5 Uhr. Die Kandertalbahn hatte ihren Betrieb eingestellt und konnte erst Anfang Dezember ihren Betrieb wieder aufnehmen. Auch die bisherigen Zeitungen waren verboten, einzige Informationsquelle war für ein gutes Jahr ein von der Militärregierung in Lörrach herausgegebenes Mitteilungsblatt.

Unter den Besatzungssoldaten waren auch Marokkaner und Algerier. Sie durften keine Waffen tragen und wurden schlechter behandelt und besoldet als die aus Frankreich stammenden Soldaten. Für die Menschen im Markgräflerland war dies ungewohnt, die Nationalsozialisten hatten ja auch mit übler Propaganda vor den „schwarzen kulturlosen Horden“ gewarnt.

Doch einige Binzener berichteten, dass sie die Nordafrikaner als gutmütig erlebt hatten und dass sie keine Angst vor ihnen hatten.

Fast überall wurden die linientreuen Bürgermeister und Gemeinderäte abgesetzt. In Binzen wurde schon am Tag nach der Besetzung Bürgermeister Müller seines Amtes enthoben und in Freiburg interniert. Ohne Zustimmung der französischen Stellen hatte der neue Landrat Moericke Ernst Kropf den Inhaber einer Druckerei in Tumringen zum neuen Bürgermeister bestellt.

Die Franzosen lehnten diese Berufung aber ab, da er der NSDAP angehört hatte, und so wurde der 52-jährige Oberlokführer Fritz Asal zum neuen Bürgermeister vorgeschlagen. Er hatte vor 1933 der KPD angehört und wurde von der Militärbehörde bestätigt.

Die Bürgermeister hatten ein schweres Amt, da sie die Anordnungen der Militärbehörden unbedingt umzusetzen hatten. Dazu gehörten vor allem Beschlagnahmungen von Wohnraum, Lebensmitteln, Mobiliar und sonstigen Gebrauchsgütern für den Bedarf der Besatzungsmacht.

Im September 1946 konnten zum ersten Mal Gemeinderäte und damit auch der Bürgermeister gewählt werden. Asal, der wieder bei der Bahn arbeiten konnte, verzichtete auf sein Amt und Ernst Itzin, der der Demokratischen Partei angehörte, wurde zum neuen Bürgermeister gewählt. Aus der demokratischen Partei ging später die FDP hervor.

Nach Kriegsende wurde die Versorgungslage für die Bevölkerung immer schlechter. Dabei war die Situation in Binzen noch besser als in den Städten. Die Landwirtschaft half, manche Not zu lindern, auch hatte es im Ort keine nennenswerten Zerstörungen durch den Krieg gegeben. Doch die Not der Menschen ist für uns heute nur schwer vorstellbar. Der zur Verfügung stehende Kalorienanteil sank unter 1000, das doppelte wäre nötig gewesen.

„Das Ährenlesen hat in diesem Jahr einen ungewöhnlichen Umfang angenommen. Es bleibt den Gemeinden anheimgestellt, dasselbe in ihrer Gemarkung zu dulden. Auf jeden Fall muss gegen diejenigen Personen, welche sich noch an stehendem Getreide oder an Gräben vergreifen, strafend vorgegangen werden.“ So steht es in einem Schreiben des Bezirksamtes an die Gemeinden.

Da bald auch Flüchtlinge und Ausgewiesene aufgenommen werden mussten, und für die Besatzungsbehörden ja Wohnraum beschlagnahmt war, gestaltete sich die Unterbringung der Menschen zu einem weiteren kaum zu lösenden Problem.

Kaum ausgebaute Scheunen und Dachkammern mussten für die ärgste Not herhalten. Mit der Währungsreform im Juni 1948 begann sich wenigstens die Versorgungslage zu bessern. Zudem hatten die Abgaben an die Besatzungsbehörden aufgehört. Der durchschnittliche Kaloriensatz stieg auf 1800, und im Herbst 1948 mussten zum ersten Mal die Kartoffeln nicht mehr rationiert werden.

Allerdings war die Gemeinde im Juli 1948 durch ein verheerendes Hochwasser der Kander betroffen, das sich bis in Mühlen- und Hauptstraße ausgebreitet hatte.