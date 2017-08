Binzen Angebot mit Modellcharakter

Von Walter Bronner

Es sieht zwar noch sehr nach unfertiger Baustelle aus, aber bis zum Ende der Sommerferien ist die grundlegend sanierte und räumlich neu konzipierte Grundschule Vorderes Kandertal bezugsfertig.

Binzen. Schon eine Woche vorher will Rektor Reiner Kaiser sein Chefbüro beziehen und den Unterrichtsbetrieb organisatorisch vorbereiten.

Bis dahin sollen auch die momentan noch voll im Einsatz stehenden Maler und Elektriker ihre Arbeiten vollendet haben, die Schließanlage installiert sein und die Gebäudereinigung den Schulkomplex in bester Optik erscheinen lassen. Die Bodenleger haben bereits alle Gänge mit robustem Polyurethan-Belag, die Klassenzimmer mit strapazierfähigem Linoleum, den Bewegungsraum mit einem Schwingboden sowie den Verwaltungs- und Lehrertrakt mit Parkett ausgestattet.

Beim gestrigen Pressegespräch stellte Verbandsvorsitzende Daniela Meier zufrieden fest, dass das 3,5-Millionen-Projekt stets im Zeitplan abgewickelt werden konnte und der Verband nach knapp 13 Monaten Bauzeit den Grundschülern seiner sechs Gemeinden ein „Bildungsangebot mit Modellcharakter“ offerieren kann. Lediglich die Gestaltung der Außenanlagen wird auf 2018 verschoben.

Bis auf zwei Zuschuss-Tranchen von 149 000 und 188 000 Euro müssen die Baukosten nach Einwohnerschlüssel aufgeteilt von den sechs Gemeinden bestritten werden. Die Übergangszeit seit Juli 2016 hatte von Lehrkräften, Schülern und den beteiligten Unternehmen und Handwerkern viel Flexibilität gefordert, doch vollzog sich der durch diese äußeren Faktoren belastete Schulbetrieb durchweg ohne Reibungsverluste. Dafür zollte die Vorsitzende allen Beteiligten ein aufrichtiges Dankeschön.

Im erneuerten und hinsichtlich Unterrichtsarbeit, Feuerschutz und Ganztagsbetreuung aktuellsten Standards entsprechenden Gebäude werden nach den Ferien sechs Klassen mit voraussichtlich 115 Ganztagsschülern einziehen, erklärte Rektor Kaiser. Das Mittagessen der Ganztagsschüler, das während der Bauzeit im Foyer der Binzener Gemeindehalle ausgegeben wurde, wird künftig in der noblen und küchenmäßig optimal ausgestatteten Mensa serviert. Zwischenmahlzeiten können sich die Kinder in der eigens für sie eingerichteten Schülerküche selbst zubereiten.

Die mehr als 260 Halbtagsschüler werden in den bisherigen Grundschulgebäuden untergebracht, davon je vier Klassen in Binzen und Eimeldingen, drei in Rümmingen und zwei in Schallbach. Dank wieder steigender Geburtenzahlen und Zuwanderung in Neubaugebiete, hier vor allem im ehemaligen Rümminger Tonwerke-Areal, werden auch die Klassenstärken wieder größer. Aktuell besuchen im Vorderen Kandertal 21 bis 26 Schüler eine Klasse.

Auch mit der Lehrkräfte-Besetzung ist Kaiser zufrieden. „Den Pflichtbereich können wir zu 100 Prozent abdecken“, gibt er zu verstehen. Lehrplanexterne Angebote, außer dem Extra-Deutschunterricht für Flüchtlingskinder, sind jedoch nicht mehr möglich. 26 reguläre Lehrkräfte und vier, die stundenweise Religionsunterricht erteilen, versehen im Vorderen Kandertal ihren Dienst.