Binzen Atemberaubende Hochseilshows

Von Ralph Lacher

Die „Tour de Hieber“ wurde gestern wieder zu einem Volksfest, das bis zum Abend rund 4500 Besucher anlockte. Zu den Höhepunkten eines vielfältigen Unterhaltungsprogramms gehörten die atemberaubenden Hochseilshows der weltbekannten Akrobaten um Falko Traber.

Binzen. Nervenkitzel und Spannung pur zwischen Himmel und Erde: Die Zuschauer hielten den Atem an, als Falko Traber und zwei Akrobatinnen seiner Familie ihre wagemutigen Kunststücke auf dem Hochseil vorführten – auch mit dem Motorrad oder Fahrrad in schwindelerregender Höhe. Viel Beifall belohnten die herausragende Akrobatik bei den drei gebotenen Shows.

„Der Platz vor dem Markt iist ganz stark frequentiert, wir haben enorm zu tun und sind sehr zufrieden“. Das sagte Karsten Pabst, seines Zeichens Mitglied der Geschäftsführung des Lebensmittel-unternehmens Hieber mit Hauptsitz in Binzen, gestern am frühen Nachmittag bei der traditionellen Herbstveranstaltung „Tour de Hieber“. Diese fand zum 18. Mal statt und lockte trotz des zunächst am Morgen wenig einladenden Wetters nach Schätzung des Veranstalters rund 4500 Menschen aus dem gesamten Dreiländereck an.

Im Mittelpunkt stand zwar auch dieses Mal bei der „Tour de Hieber“ das Freizeit-Radeln (siehe auch Seite Regio). Geboten war aber auf dem großen Platz vor dem Markt auch vielfältige Unterhaltung sowie Speis und Trank. Dazu gab es Information rund ums Radfahren und andere Freizeitsport-Aktivitäten. Auch über Hiebers Angebot in Sachen gesunder Ernährung wurde informiert. Die Stimmung bei diesem heiteren Volksfest war sehr gut.

Die Gäste, die bis gestern Abend und bis zum Abschluss mit der Entenregatta (wir berichten noch) blieben, sorgten gemeinsam mit einem engagierten Helfer-team von Hieber und den mitbeteiligten Unternehmen und Institutionen für einen vollen Erfolg, wie Karsten Pabst schon am Nachmittag hochzufrieden bilanzierte.

Begonnen hatte die Veranstaltung am Vormittag mit dem Start für die eigentliche „Tour de Hieber“, also die Radtour vorbei an allen Hieber-Märkten in der Region.

Der Regen hatte zum Start pünktlich aufgehört, und später verwöhnte sogar Sonnenschein die Radler und die in Binzen fröhlich feiernden Besucher. Wie gewohnt fuhren die Teilnehmer mit unterschiedlichen Ambitionen und unterschiedlichen Zweirädern –­ vom Rennrad bis zum City-Velo und E-Bike – die Hieber-Märkte in Kandern, Schopfheim. Rheinfelden, Grenzach-Wyhlen, Lörrach und Weil am Rhein sowie Binzen an. Die 90-Kilometer-Tour mit knackigen Steigungen im Kandertal und auf den Dinkelberg musste nicht gesamthaft gefahren werden, es konnten auch Teilstrecken absolviert werden. Jeder Teilnehmer, der mindestens drei Märkte anfuhr und sich dies mit einem Stempel bestätigen ließ, nahm an der Verlosung eines E-Bikes und weiterer Preise teil. Insgesamt 500 Radlerinnen und Radler beteiligten sich an der 18. „Tour de Hieber“, berichtete Pabst.

In Binzen fand außerdem das Fußballturnier um den südbadischen Firmen-Pokal mit 13 Mannschaften statt sowie die Laufveranstaltung „Weil läuft“ (siehe Seite Weil am Rhein).

Es gab den ganzen Tag über nicht nur vielfältige Verköstigungsangebote, sondern auch zahlreiche Betätigungsmöglichkeiten für Kinder wie Spiele, Schminken und ein Kürbisschnitzwettbewerb. Tanzvorführungen und Live-Musik mit der bekannten Band „Fashion Project“ kamen ebenso bestens an.