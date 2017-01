Von Alexandra Günzschel

Die Arbeiten zum Umbau des Schulgebäudes in Binzen zur Ganztagsgrundschule schreiten voran. Davon konnte sich die Verbandsversammlung des Gemeindeverwaltungsverbands Vorderes Kandertal am Donnerstag bei einer Baustellenbegehung überzeugen. Im Anschluss an die Führung durch Sascha Held vom Architekturbüro Moser wurden weitere Arbeiten vergeben.

Binzen. Dafür kam die Verbandsversammlung in einem Klassenraum an der Schule zusammen. Dort galt es, insgesamt sieben Gewerke für 406 266 Euro abzusegnen, womit nun fast 87 Prozent der Bauaufträge vergeben sind. Das letzte Ausschreibungspaket folgt im März. Zum Schuljahr 2017/18 sollen die Umbaumaßnahmen abgeschlossen sein. Held versicherte, dass die Bauarbeiten sowohl im Zeitplan als auch im Budget seien. Aktuell beläuft sich die Kostenprognose auf 4,47 Millionen Euro. Darin enthalten sind auch Rückstellungen für Nachträge in Höhe von rund 150 000 Euro.

Beratungsbedarf erforderte die Vergabe der Beschlag- und Tischlerarbeiten. Denn ursprünglich war geplant, nur die 33 Türen und Zargen des ersten Bauabschnitts für 35 581 Euro zu ersetzen. Nach Begutachtung durch eine Fachfirma wurde aber festgestellt, dass auch 23 Türen in den beiden anderen Bauabschnitten ersetzt werden sollten. Die Verbandsversammlung folgte diesem Vorschlag. Die Angebotssumme erhöht sich damit auf 61 712 Euro.

„Es ist ein bisschen wie die Wahl zwischen einen Golf oder einem Porsche“, meinte die Verbandsvorsitzende Daniela Meier zu einer weiteren Frage mit Diskussionsbedarf: Welche Brandmeldeanlage ist die richtige für die Schule?

Derzeit setzt man auf eine Alarmierung per Knopfdruck. Das Gebäude kann dann über zwei unabhängige Fluchtwege verlassen werden. Zur Diskussion standen nun Rauchmelder, mit denen wahlweise die Klassenzimmer, die Rettungswege oder der Kriechkeller überwacht werden könnten. Held em-pfahl auf Nachfrage am ehesten noch die Überwachung des Kriechkellers, wo Gegenstände gelagert würden und sich nur selten jemand aufhalte.

Aber auch bei der einfachen Variante per Knopfdruck sei eine gesicherte Personenrettung gewährleistet, wie zu erfahren war. Vor diesem Hintergrund scheute das Gremium die Mehrkosten, zumal es sich ja um ein ebenerdiges Gebäude handele, wie Verbandsmitglied An-dreas Schneucker anführte.

Schließlich galt es noch, über einen Antrag des Elternbeirats zu beraten. Die Eltern wollen, dass im Zuge der Sanierung auch der Schulhof neu gestaltet wird. Sie stellen sich ein kinderfreundliches Außengelände vor, das auch Anregungen zu mehr Bewegung gibt. Der Elternbeirat hat in Aussicht gestellt, sich im Rahmen seiner Möglichkeiten an der Finanzierung zu beteiligen.

Derzeit sind im Kostenplan jedoch nur 52 500 Euro für die Instandsetzung des Schulhofs enthalten. Für die Installation von Spielgeräten reicht diese Summe nicht. Die Versammlung hat deshalb beschlossen, die Verwaltung mit einer konzeptionellen Planung samt Kostenschätzung für den Schulhof zu beauftragen, um eine Entscheidungsgrundlage zu haben.

Estricharbeiten für 16 114 Euro; Fliesen- und Plattenarbeiten für 18 270 Euro; Bodenbelagsarbeiten Linoleum- und Vinylbelag sowie Teppich- und Parkettboden für 68 180 Euro; Sportboden mit Oberbelag Linoleum für 10 139 Euro; Bodenarbeiten mit Polyurethanharzbeschichtung für 103 536 Euro; Putz- und Stuckarbeiten für 128 325 Euro sowie die erweiterten Beschlag- und Tischlerarbeiten (Türen und Zargen) für 61 712 Euro.