Nachrichten-Ticker

00:58 EuGH urteilt über das Recht Verfolgter zur Einreise nach Europa

Luxemburg - Der Europäische Gerichtshof entscheidet heute darüber, ob Flüchtlinge eine neue legale Einreisemöglichkeit in die EU bekommen. Konkret geht es um die Frage, ob Botschaften von EU-Staaten verfolgten Menschen ein Visum erteilen müssen. Wäre das uneingeschränkt der Fall, könnten Syrer etwa in der deutschen Botschaft in Damaskus eine Einreisegenehmigung für die Bundesrepublik beantragen. Das ist bislang nicht möglich. In dem EuGH-Verfahren geht es um eine syrisches Familie, die aus Aleppo nach Europa fliehen wollte - und im Libanon Visa beantragte. Das belgische Ausländeramt lehnte die Anträge ab.

00:42 Republikaner stellen Entwurf zur Abschaffung von Obamacare vor

Washington - Die US-Republikaner haben einen Gesetzentwurf vorgelegt, mit dem die Gesundheitsreform von Präsident Barack Obama rückgängig gemacht und durch ein neues System ersetzt werden soll. Der Entwurf sieht vor, wesentliche Teile des sogenannten "Obamacare" abzuschaffen. Dazu soll auch die Versicherungspflicht gehören. An die Stelle staatlicher Zuschüsse soll eine freiwillige Krankenversicherung treten, die mit Steuernachlässen zwischen 2000 und 4000 US-Dollar begünstigt werden soll.

00:17 Minister: USA wollen Kinder von Einwanderer-Eltern trennen

Washington - US-Heimatschutzminister John Kelly will künftig illegal einreisende Menschen aus Lateinamerika zur Abschreckung von ihren Kindern trennen. Das bestätigte Kelly im Sender CNN. Die Kinder sollen vorübergehend bei Pflegefamilien oder bei bereits in den USA lebenden Verwandten untergebracht werden, während ihre Eltern verhört würden. Es werde sich gut um sie gekümmert, sagte Kelly. Man ziehe aber alles in Betracht, was Menschen aus Lateinamerika von der gefährlichen Reise über Mexiko in die USA abschrecken könne.

23:52 97-jährige Zwillingsschwestern in den USA erfroren

Barrington - Zwei 97 Jahre alte Zwillingsschwestern sind im US-Bundesstaat Rhode Island am selben Tag ums Leben gekommen. Wahrscheinlich seien sie an den "extrem kalten Temperaturen" gestorben, teilte die Polizei mit. Indizien für eine Fremdeinwirkung gebe es nicht. Eine 89 Jahre alte Schwester der Zwillinge hatte die beiden am Freitagabend vor ihrem Haus in der Stadt Barrington mit dem Auto abgesetzt. Es wird vermutet, dass die Frauen in der Einfahrt beziehungsweise der Garage stürzten und es nicht mehr ins Haus schafften.

22:58 Trump gerät bei Streit um Abhör-Vorwürfe in die Defensive

Washington - Im Streit um Donald Trumps Anschuldigungen, sein Vorgänger Barack Obama habe ihn abhören lassen, ist der US-Präsident in die Defensive geraten. FBI-Chef James Comey habe das Justizministerium aufgefordert, die Anschuldigungen öffentlich zurückzuweisen, meldete die "New York Times" unter Berufung auf hochrangige Regierungsbeamte. Eine öffentliche Stellungnahme von Comey oder dem Ministerium gab es bislang nicht. Trump verlangte eine parlamentarische Untersuchungskommission, die sich mit den Vorwürfen auseinandersetzen soll.