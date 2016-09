Binzen. Auch ohne Sommerhitze kann Brotbacken eine schweißtreibende Arbeit sein. Besonders dann, wenn der Teig noch von Hand geknetet werden muss. Im Falle des Binzener Ferienspaßangebots „Brotbacken auf dem Sommermattenhof von Heidi Frick“ leistete die Trommel-Knetmaschine diese Arbeit.

Die Mädchen und Jungen durften in der Backstube auf dem Hof zunächst zuschauen, wie Mehl mit Wasser und Hefe vermischt zum formbaren Weißbrot-Teig gerührt wurde. Bis der Teig dann auf das doppelte Volumen aufgegangen war, entfachte die von Andrea Grieco und Sarah Baumann betreute 15-köpfige junge Schar auf dem Rastplatz am Hofende ein Lagerfeuer. Alsdann durften sie in der Backstube unter Anleitung der Hofeigentümerin abgewogene Teigmengen zu wohlproportionierten Backlingen modellieren.

Bis diese dann im Ofen zu knusprigen Baguette-Stangen und Pfünderli-Laiben reiften, packten die meisten an der Feuerstelle schon mal das Grillgut aus und spießten es auf zugespitzte Haselstecken.

„Unsere Ferienspaß-Unternehmungen laufen prima“, gibt Andrea Grieco in einer Pressemitteilung zu verstehen. Die für die organisatorische Abwicklung der kreativen Tage zuständige Rathaus-Mitarbeiterin hat in ihrer Halbzeitbilanz fast 100 Teilnahmen an bisher durchgeführten Aktionen registriert.

Stark nachgefragt waren außer Brotbacken die Schaf- und Lama-Wanderung bei Weitenau und der Besuch des Mineralwasser-Betriebs „Lieler Schlossbrunnen“.

Das Filzen musste indes mangels Interesse abgesagt werden, und auch für den Ausflug auf die Hohkönigsburg reichten die Anmeldungen nicht aus, um einen Bus zu chartern. Storniert werden mussten auch die Wasser-Exkursion im Weiler Truz und Breakdance für Fortgeschrittene. Dafür sind der Minigolf-Vormittag, die Reitwanderung, der Besuch des Waldklettergartens und die Bastelstunden zum Bau eines Holzvogelhauses restlos ausgebucht.

Schnellentschlossene können noch einen Platz beim Kinotag ergattern, das Fahrrad-Sicherheitstraining absolvieren, an der Wanderung auf dem Kanderner Walderlebnispfad oder am Besuch der Rettungsleitstelle Lörrach teilnehmen.