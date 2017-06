Binzen Bei zwei Lkw-Fahrern fliegen die Fäuste

Nachrichten-Ticker

16:09 Sänger Gunter Gabriel ist tot

Hamburg - Der Country- und Schlagersänger Gunter Gabriel ist tot. Er starb im Alter von 75 Jahren in Hannover, wie seine Agentur mitteilte. Zuerst hatte die "Bild"-Zeitung darüber berichtet.

16:05 Zugverkehr im Norden steht weiter still

Berlin - Der Zugverkehr in Norddeutschland ist durch das schwere Unwetter weitgehend zum Erliegen gekommen. Wie die Bahn in Berlin mitteilte, bleiben vier ICE-Strecken zunächst gesperrt. An den Strecken Hamburg-Hannover und Hamburg-Bremen seien Bäume umgestürzt. Sie lägen im Gleis und hätten an einigen Stellen auch die Oberleitung beschädigt. Auf den Strecken Hamburg-Berlin und Hannover-Berlin sei der Zugverkehr nur vorsorglich eingestellt worden und werde wiederaufgenommen, sobald die Wetterlage es zulasse. Auch der Regionalverkehr liegt vielerorts still.

16:03 Staats- und Regierungschefs beginnen Gipfel-Beratungen

Brüssel - Die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union sind in Brüssel zu ihren Gipfel-Beratungen zusammengekommen. Themen des zweitägigen Treffens sind die gemeinsame Verteidigungspolitik in der EU, der Kampf gegen den Terror, der Einsatz für freien und fairen Welthandel, der Klimaschutz sowie die wirtschaftliche Entwicklung in Europa. Das geplante Ausscheiden Großbritanniens aus der EU wird auch bei einem Treffen ohne die britische Premierministerin Theresa May zur Sprache kommen.

15:46 BGH weist Schmerzensgeld-Klage im Brustimplantate-Skandal ab

Karlsruhe - Opfer des Skandals um minderwertige Brustimplantate aus Industrie-Silikon haben in Deutschland wohl kaum noch Chancen auf Schmerzensgeld. Der Bundesgerichtshof wies die Klage einer Betroffenen gegen den TÜV Rheinland in letzter Instanz ab. Die Prüfer hätten bei der Überwachung des französischen Herstellers Poly Implant Prothèse keine Pflichten verletzt, hieß es zur Begründung. PIP hatte bis zum Auffliegen des Betrugs 2010 Implantate mit nicht für diese Zwecke zugelassenem Industrie-Silikon gefüllt. Allein in Deutschland waren weit mehr als 5000 Frauen davon betroffen.

15:43 Ausgabenschub bei Krebsmedikamenten

Berlin - Die Medikamente für die knapp eine halbe Million Menschen, die in Deutschland jährlich an Krebs erkranken, werden immer teurer. Deutschland ist dabei international Spitzenreiter, wie aus einem in Berlin vorgestellten Arzneimittelreport der Krankenkasse Barmer hervorgeht. Bei den Kosten von 31 einschlägigen Krebsmedikamenten sei Deutschland international führend. Bei 90 Prozent dieser Mittel lägen die Preise über dem internationalen Mittelwert. Die Barmer verlangt deshalb eine Kosten-Debatte.