Markgräflerland. Für fünf Dörfer im Landkreis Lörrach ist 2017 ein besonderes Jahr. Mit zahlreichen Feiern erinnern sie daran, dass ihr Name vor 1250 Jahren das erste Mal erwähnt wurde. Das Festjahr startet mit der Eröffnung einer gemeinsamen Ausstellung am Freitag, 27. Januar, im Dreiländermuseum (siehe dazu auch unsere heutige Sonderseite „Weil am Rhein/Kandertal“).

Vor 1250 Jahren wurden die Gemeinden Binzen, Eimeldingen, Haltingen, Rümmingen und Wollbach erstmals in einer Urkunde erwähnt. Das ist Anlass für zahlreiche Festveranstaltungen in diesem Jahr. 767 wurden Besitzungen in diesen Dörfern an das karolingische Königskloster Saint Denis bei Paris verkauft, Pippin war damals König des Frankenreiches.

Den Auftakt der Feierlichkeiten bildet eine gemeinsame Ausstellung der Gemeinden im Hebelsaal des Dreiländermuseums in Lörrach. Jede Gemeinde hat die Gestaltung einer Wand übernommen, um sich vorzustellen. Eine weitere Wand informiert über die historische Urkunde von 767, sie wird vom Kreisarchiv gestaltet.

Ausstellungseröffnung im Dreiländermuseum ist am Freitag, 27. Januar, 19 Uhr. Es begrüßen Oberbürgermeister Jörg Lutz und Landrätin Marion Dammann. Zur Ausstellung sprechen Museumsleiter Markus Moehring, Kreisarchivar Oliver Uthe und Projektleiter Heinrich Benner.

Die Öffentlichkeit ist zur Veranstaltung eingeladen. Die Ausstellung „1250 Jahre – Wir feiern“ bleibt im Hebelsaal des Dreiländermuseums dann bis zum 26. März bestehen. Der Eintritt ist wie bei allen Hebelsaal-Ausstellungen frei.

Weitere Informationen: www.dreilaendermuseum.eu