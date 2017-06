Binzen C1 steigt in die Landesliga auf

Binzen. Die C1-Mannschaft, Jahrgang 2002, des TuS Binzen hat eine außergewöhnliche Leistung mit dem Titel des Bezirksmeisters und gleichzeitigem Aufstieg in die Landesliga erbracht, wie im Nachgang berichtet wird.

Mit acht Punkten Vorsprung wurde die „U15“ Meister vor dem FV Lörrach-Brombach. Besonders war vor allem die Tatsache, dass die Mannschaft in drei Wettbewerben vertreten war und dadurch 31 Pflichtspiele zu absolvieren hatte. Rechnet man die Pflichtspiele auf die Wochen um, so hatte die Mannschaft fast alle vier Tage ein Pflichtspiel.

Im Verbandspokal wurde das Viertelfinale erreicht und dort schied die Mannschaft gegen den zwei Klassen höher spielenden SC Pfullendorf aus. In der Zwölfer-Staffel der Bezirksliga wurden 22 Meisterschaftsspiele absolviert, wobei die Mannschaften sich als sehr ausgeglichen präsentierten. Im Bezirkspokal wurde das Finale erreicht, dieses Spiel ist das 31. Pflichtspiel und findet am Samstag, 24. Juni, in Waldshut gegen die SG Geisslingen statt. Die Ausgeglichenheit im Kader war auch einer der Pluspunkte des TuS Binzen. Alle 23 Spieler wurden eingesetzt und 22 konnten sich als Torschütze eintragen lassen.

Die Trainer Daniel Merle und Klaus Winkler sind stolz und fiebern mit der Mannschaft dem letzten Höhepunkt entgegen. Die C1 erreichte außerdem den ersten Platz in der Fairness-Tabelle, was Verein und Trainern besonders am Herzen liegt.