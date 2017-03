Binzen Differenzierte Klanggemälde

Binzen (bn). Zu einem Klangerlebnis von fesselnder Wirkung geriet das Konzert in der Laurentiuskirche, zu dem der Musikverein Binzen am Sonntag eingeladen hatte. Und dass das Gotteshaus zu diesem Anlass voll besetzt war, freute auch Pfarrer Dirk Fiedler, der die Nicht-Kirchgänger darauf verweisen konnte, dass neben der äußeren Postkarten-Ansicht des Sakralbaus auch sein Interieur schön anzusehen ist.

Positiv hinzu kamen die akustischen Vorzüge des Kirchenraums, die das klanglich differenzierte Spiel der Konzertgeber unter der inspirierenden Leitung von Stephan Jourdan wirkungsvoll zur Geltung brachte.

Eröffnet wurde die von Letizia Kalchschmidt charmant moderierte Vortragsfolge mit der festlichen Hymne „Laudate Regem“, die der niederländische Tonschöpfer Matthias van Nipsen tot Pannerden zur Inthronisierung von König Willem-Alexander komponiert hatte. In frühbarocke Klangbezirke entführte alsdann die von Colette Mourey arrangierte „Suite by Claude Gervaise“, die fünf kurze höfische Tanzsätze des Pariser Altmeisters in satten Bläsersound umsetzte.

Klanggewordene Renaissance-Architektur bot das anschließende Tongemälde „Palladio“ von Karl Jenkins, dessen pulsierende Rhythmen und klar strukturierte Harmonien Robert Longfield für Blasorchester eingerichtet hatte. Und mit „Präludium und Choral“ von Roland Kernen wurde das seit dem frühen 17. Jahrhundert zum Kernbestand geistlichen Liedguts zählende „Nun danket alle Gott“ in neue hymnische Klangdimensionen gerückt. Lobpreis-Melodik von erhabenem Wohllaut entfaltete auch John Rutters Sinfonische Dichtung „For the beauty of the earth“, bodenständig deftige Klangmalereien dagegen drei Sequenzen aus Carl Orffs „Carmina Burana“. Und die faszinierende harmonische Melange von hochkarätiger Kunstmusik und provençalischer Folklore wurde in „Prelude“, „Intermezzo“ und „Farandole“ aus der berühmten Arlésienne-Suite von George Bizet exemplarisch interpretiert.

Ebenfalls folkloristische Melismen irischer Provenienz verströmte das offizielle Schlussstück „Lord Tullamore“ von Carl Wittrock, der hier der dem irischen Whiskyzentrum und den dort angesiedelten Sagen und Balladen gehaltvolle Referenz erwies.

Mit stehenden Ovationen bedankten sich die Hörer und erbettelten damit noch die Zugaben von Leonard Cohens „Hallelujah“ und eines rhythmisch vitalen „Rausschmeißers“.