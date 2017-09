Binzen Dreispitz: Die Petition läuft weiter

Binzen. Die Petition „Rettet den Dreispitz“ läuft weiter. Initiator Uli May freut sich über mehr als 3000 Stimmen aus dem Landkreis, die den Erhalt des Kreiselkunstwerks am Dreispitz fordern.

„Viele Leute haben sich kreativ in die Initiative eingebracht und in der Nachbarschaft, im Freundeskreis und sogar im Geschäft Stimmen gesammelt“, schreibt der AltBürgermeister von Binzen in einer Pressemitteilung. „So gab es neben dem Online-Voting weitere 58 Unterschriftslisten mit insgesamt 543 Unterstützern, die ebenfalls in das Gesamtergebnis einflossen. Zu dem guten Ergebnis haben auch die Aktivitäten bei Facebook beigetragen, durch die Aufmerksamkeit für die Aktion weiter verbreitet wurde“, heißt es in der Mitteilung weiter.

May hat jetzt Kontakt mit der Geschäftsstelle des Petitionsausschusses aufgenommen und das weitere Vorgehen besprochen. „Da die Angelegenheit durch die Anordnung des Sofortvollzugs durch das Regierungspräsidium eine Beschleunigung genommen hat“, bittet er nun alle am Erhalt des Kunstwerks Interessierten, die sich noch nicht an der Petition beteiligt haben, diese baldmöglichst zu unterschreiben.

n Weitere Informationen: www.rettet-den-dreispitz.de