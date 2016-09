In Binzen wird derzeit eine größere Baumaßnahme vorbereitet. Sie beginnt am Montag, 12. September, und ist mit nicht unerheblichen Auswirkungen auch auf den Durchgangsverkehr verbunden. Es geht dabei um die Verlegung einer Gashochdruckleitung, was voraussichtlich sechs Wochen in Anspruch nehmen wird.

Binzen. Es handelt sich dabei um eine Ferngasleitung mit einem Durchmesser von 20 Zentimetern. Sie kommt von Lörrach her und versorgt die Gemeinde Binzen, bevor sie weiter durchs Kandertal bis nach Kandern führt, wo sie ebenfalls die Gemeinden versorgt.

In Binzen ist der Verlauf der Leitung nur in Teilen grundbuchrechtlich gesichert. Deshalb soll sie nun an einer Stelle gekappt und neu verlegt werden – im Bogen rund um das Feuerwehrgerätehaus entlang der Hauptverkehrsachsen am Ortsausgang von Binzen bis zur Blauen-straße, wo die Leitung wie bisher weiter verlaufen soll.

Die Kosten für diese Maßnahme im hohen fünfstelligen Bereich übernimmt die Badenova. Noch vor dem Winter will das Unternehmen die Maßnahme durchziehen, damit der Gasbedarf gewährleistet bleibt.

Über die damit einhergehende befristete verkehrsrechtliche Anordnung informierte bei einem Pressegespräch Matthias Kessler vom Landratsamt Lörrach. Ganz bewusst habe man sich gegen eine nur halbseitige Sperrung der Straßen entschieden, erklärte er. Die dadurch verursachten Rückstaus hätten sich womöglich zu den Stoßzeiten durchs ganze Dorf bis hin zum Dreispitz gezogen.

Deshalb wird die Baumaßnahme nun in zwei Bauabschnitte eingeteilt. Das dazugehörige Materiallager wurde beim Feuerwehrgerätehaus eingerichtet. Der erste Abschnitt umfasst die Rümminger Straße. Im Notfall können die Baufahrzeuge zur Seite gefahren werden, um der Feuerwehr das Durchkommen zu ermöglichen.

Durchkommen der Feuerwehr gewährleistet

Die Umleitung über die Lucke (K 6340) bleibt in diesen ersten Wochen gewährleistet. Die Strecke wird beobachtet, um nötigenfalls, etwa mit Ampeln, regulierend eingreifen zu können.

In einem zweiten Bauabschnitt soll dann für weitere drei Wochen die K 6340 im Kreuzungsbereich voll gesperrt werden. Der Verkehr zur Lucke hoch wird dann über die wieder befahrbare Rümminger Straße umgeleitet.

Ziel der Maßnahme ist es, dass die Gasleitung künftig nicht mehr entlang von Grundstücken verläuft, sondern im Bereich öffentlicher Straßen.

Die Gemeinde Rümmingen sei über das Vorhaben informiert, erklärte Bürgermeister Andreas Schneucker. Denn voraussichtlich wird insbesondere die Lörracher Straße in Rümmingen als Ausweichstrecke stark frequentiert werden. Insgesamt nutzen täglich 11 000 Fahrzeuge die beiden von der Baumaßnahme betroffenen Straßen, wobei 8000 Fahrzeuge auf die Rümminger Straße entfallen.

Dass die sechswöchige Baumaßnahme ausgerechnet nach den Sommerferien beginnt, liegt am Terminkalender der Spezialfirma, die damit beauftragt wurde. Bis zum 21. Oktober sollen beide Straßen wieder befahrbar sein.