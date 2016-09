Binzen (os). Der Kirchenchor der evangelischen Kirchengemeinde Binzen-Rümmingen ist nicht nur ein wichtiger und leistungsfähiger Teil der Kirchengemeinde, sondern auch ein Kulturträger von durchaus überregionaler Ausstrahlung. So ist die „Abendmusik nach Epiphanias“ immer zu Jahresbeginn Höhepunkt und Herausforderung zugleich für den evangelischen Kirchenchor. Die finanziellen Belange der „Abendmusik“ bestreiten die Chormitglieder im Wesentlichen mit den Einnahmen des Sommerfests. Und dieses Fest hat nun wieder stattgefunden. Genannt hatte man die Veranstaltung passenderweise „Sommerausklangfest“, denn auch das Wetter ließ am Tag der Feier zu wünschen übrig. Es kamen trotzdem viele Gäste ins Gemeindehaus und zeigten damit ihre Verbundenheit mit dem Chor. Der Festabend des Kirchenchors begann mit einem Gottesdienst in der Laurentiuskirche, den Pfarrer Dirk Fiedler gestaltete und den der Kirchenchor mit einigen geistlichen Liedern umrahmte. Dann tauschten die Chormitglieder um Vorsitzende und Obfrau Antje Böttcher den Notenständer mit der Wirteschürze und waren, so die Vorsitzende, positiv überrascht vom sehr guten Besucherzuspruch. „Wir haben kaum jemanden auf dem Weg von der Laurentiuskirche hinüber ins Gemeindehaus verloren“, scherzte sie. Im Gemeindehaus servierte man zum Abendessen kräftigend-bodenständige Kost nebst Salatbuffet. Es gab außerdem einen kleinen Flohmarkt, verkauft wurden darüber hinaus Obst, Blumen und Bauernbrot aus Binzener Produktion. Da das Veräußerte und Verzehrte fast vollumfänglich gespendet worden war, war die von rund 100 Gästen besuchte Veranstaltung ein schöner wirtschaftlicher Erfolg. Darüber freute sich Antje Böttcher stellvertretend für ihre Sängerinnen und Sänger. „Damit werden wir sicher einen Großteil der Kosten für die Abendmusik nach Epiphanias bestreiten können“, erklärte sie. Kosten hat man bei diesem kulturellen Highlight durch die Verpflichtung von leistungsfähigen Gast-Musikern und -sängern. Nur so könne man dem eigenen Anspruch an ein Konzert auf hohem Niveau erfüllen. „Wir freuen uns sehr auf die beiden Konzerte am Samstag, 20., und Sonntag, 21. Januar, in der Laurentiuskirche“, sagt Antje Böttcher. Schon heute beginnen die 30 Sängerinnen und Sänger mit den Proben unter der Leitung von Dirigentin Brigitte Schnabel für die Abendmusik. Übrigens: Wer Interesse am Mitsingen beim Binzener Kirchenchor hat, kann sich unter info@kirchenchor-binzen.de an die Vorsitzende wenden.