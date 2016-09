Pünktlich zur 1250-Jahr-Feier der Gemeinde Binzen am 7. Juli 2017 soll eine neue Ortschronik vorgestellt werden. Mit dieser Aufgabe wurde der Historiker Hubert Bernnat betraut. Bei einem Pressegespräch schilderte der ehemalige Rektor des Hans-Thoma-Gymnasiums und Gemeinderat in Lörrach erste spannende Erkenntnisse aus seinen Recherchen.

Binzen. „Mit dem Beginn der Industrialisierung hat sich Binzen dramatisch verändert“, hat Hubert Bernnat festgestellt. Das sei ein Stück weit eine Besonderheit im Markgräflerland, andere Gemeinden seien viel dörflicher geblieben. Die Entwicklung der Gemeinde hin zur „Arbeiterstadt“, viele Binzener fanden eine Beschäftigung in Weil am Rhein, schlug sich auch im Wählerverhalten nieder. In einer eher national und liberal geprägten Gegend entwickelte sich Binzen schnell zur sozialdemokratischen Bastion.

Später, in den 20er Jahren des vorigen Jahrhunderts, fand dann eine Radikalisierung der Wähler statt, die ihr Kreuzchen zunehmend bei der kommunistischen KPD und nicht mehr bei der SPD machten. Atypisch blieb das Wählerverhalten der Binzener auch in den 30er Jahren. Denn während andernorts im Markgräflerland mehr als 80 Prozent der Einwohner die NSDAP wählten, erzielten die Nationalsozialisten in Binzen bis zum Schluss keine 60 Prozent. Und das, obwohl das Dorf protestantisch geprägt war. Denn „ländliche protestantische Gegenden waren NSDAP-Hochburgen“, weiß Bernnat zu berichten.

Bemerkenswert findet er auch die Tatsache, dass sich Robert Rupp, Bürgermeister in Binzen seit 1928, noch fast zwei Jahre nach der Machtergreifung der Nazis im Amt halten konnte, und das, obwohl er sich geweigert hatte, in die NSDAP einzutreten, wie nach dem Zweiten Weltkrieg herauskam. „Bis 1930 gab es noch keine Ortsgruppe der NSDAP in Binzen“, betont der Historiker.

Um das alles herauszufinden, hat Hubert Bernnat schon viele alte Akten gewälzt. Er war in Gemeindearchiven, im Staatsarchiv in Freiburg und im Besatzungsarchiv in Colmar, um nur einige der Quellen-Fundorte zu nennen. Geplant sind nun Gespräche mit den Altbürgermeistern Uli May und Fritz Schweigler. Vielleicht kann Letzterer ihm bei einer Frage weiter helfen, die Bernnat neugierig macht: Warum gaben bei der Landtagswahl 1960 nur 24 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme ab? Denn eigentlich sei die Wahlbeteiligung in Binzen sonst eher hoch gewesen.

Die neue Ortschronik wird andere Schwerpunkte setzen, als die Chronik von Fritz Schülin aus dem Jahr 1967. Geplant sind vier etwa gleich große Kapitel: I. 767 bis 1805 – von der ersten Erwähnung bis zum Ende der Markgrafschaft; II. 1806 bis 1948 – vom Großherzogtum Baden bis zur Währungsreform; III. 1949 bis 2017 – von der Gründung der Bundesrepublik bis ins 21. Jahrhundert; IV. Ein historischer Abriss über Schule, Kirchen, Gasthäuser und Vereine in Binzen. Dabei sollen sowohl politischen als auch gesellschaftlichen Aspekten Rechnung getragen werden. Auch Biografien wichtiger Persönlichkeiten sind geplant. Historische Aufnahmen, Statistiken, originale Schriftstücke und eine Übersicht aller Wahlergebnisse seit 1871 sollen die bis zu 250 Seiten starke Chronik auflockern.