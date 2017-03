Binzen Gewerbe kam erst spät nach Binzen

Von Alexandra Günzschel

Auf einen unterhaltsamen Streifzug durch die Jahrhunderte Binzener Lokalgeschichte hat der Historiker Hubert Bernnat am Dienstag rund 20 interessierte Bürger im Rathaussaal mitgenommen. Bei seinem Referat handelte es sich um Auszüge aus der neuen Binzener Ortsgeschichte, an der Bernnat derzeit schreibt. Pünktlich zum Festakt anlässlich des Dorfjubiläums am 7. Juli soll sie fertig sein.

Binzen. Ganz bewusst spricht der Autor von einer Ortsgeschichte, und nicht von einer Chronik. Denn es werden darin auch Zusammenhänge erläutert, und der wissenschaftliche Anspruch soll nicht auf Kosten einer verständlichen Sprache gehen. Bernnat legt den Schwerpunkt seiner Ortsgeschichte auf das 19. und 20. Jahrhundert – „ein wesentlicher Unterschied“ zur bereits bestehenden Ortsgeschichte von Fritz Schülin.

„Binzen hat immer eine Bedeutung gehabt“, erklärte der Referent. Ein Hinweis darauf, sei die Kirche, die es schon sehr früh gegeben habe. „Lange Zeit war sie die einzige in der ganzen Umgebung." Die Beziehung zu Basel als Zentrum sei von je her eng gewesen. Erst mit dem Ersten Weltkrieg, als Nationalstaaten größere Bedeutung erlangten, wuchs auch die Bedeutung von Lörrach und Weil am Rhein in der Region.

Bernnat wusste auch über den historischen Ursprung der „Thonnerknaben“ zu berichten, wie sich die Binzener Narrenzunft nennt. So nämlich wurden die Söhne des Vogts „Thonner“ genannt, die im Dorf ihr Unwesen trieben. Waren sie nur Gauner oder kämpften sie ganz im Sinne Robin Hoods für ein höheres Ziel. Wie so vieles lässt es sich nicht mehr mit Sicherheit sagen.

Für Heiterkeit sorgten auch die vielen Anekdoten über das Verhältnis zur Nachbargemeinde Rümmingen, die lange Zeit als „Filial“ galt, keinen eigenen Friedhof und keine eigene Schule hatte.

Bernnat hat zudem alte ungültige Wahlzettel entdeckt: „Wählen ist das einzige Recht, doch der Kandidat ist schlecht“, machte ein Wähler seinem Unmut darauf Luft.

Aber auch traurige Dokumente werden Eingang in die Ortsgeschichte finden: Etwa der nie abgeschickte Brief nach Hause mit Datum 27. Dezember 1942 aus Stalingrad des jungen Soldaten Walter Hügel. Seit diesem Tag gilt er als vermisst.

Während der Revolution von 1848/49 blieb das Dorf „unheimlich konservativ“. Später galt es dann als Kommunisten-Hochburg. Vielleicht auch deshalb tat sich Binzen während der Zeit des Nationalsozialismus im Vergleich zu anderen Orten erstaunlich wenig hervor.

Stark verändert hat sich das Dorf mit der Industrialisierung im 19. Jahrhundert, wobei Binzen eine Besonderheit aufweist, wie Bernnat bemerkte: Denn es gab dort zwar viele Arbeiter, aber so gut wie keine Industrieansiedlung. Binzen hatte deshalb kaum Gewerbesteuereinnahmen, um die sozialen Probleme vor Ort zu lösen.

Das „große Wachsen" beginnt auch in Binzen nach dem Zweiten Weltkrieg. Seinerzeit musste die rund 1000 Einwohner zählende Gemeinde etwa 200 Flüchtlinge unterbringen – ein Kraftakt.

Später gelingt der Gemeinde ein Coup: Durch die Gründung des Gemeindeverwaltungsverbands Vorderes Kandertal bleibt die Selbstständigkeit 1974 gewahrt. Und auch das Gewerbe siedelte sich seit den 1960er Jahren allmählich an. Als „Zuschussgemeinde“, wie noch 1957 geschehen, hat Binzen seither jedenfalls keine Schlagzeilen mehr gemacht.

Die öffentliche Vorstellung der noch nicht ganz fertigen Ortsgeschichte über Binzen hatte einen Hintergrund: Der Autor wollte mit Binzenern ins Gespräch kommen, die ihm möglicherweise noch mehr erzählen können. Erste Gespräche fanden noch am selben Abend statt.

Ganz konkret ist Hubert Bernnat auf der Suche nach Fotografien mit historischen Bezügen. So hat er zum Beispiel keine Fotos aus der Zeit des Nationalsozialismus gefunden, etwa mit Hakenkreuzfahne am Rathaus. Auch an Fotografien der Baracken für Flüchtlinge ist er interessiert genauso wie an Aufnahmen der früheren Bürgermeister bis in die Nachkriegszeit hinein. Generell sind Fotos aus der Nachkriegszeit und der Weimarer Republik mit historischem Bezug willkommen.