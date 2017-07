Binzen Goldmedaille mit 90,7 Punkten erreicht

Binzen. Das Binzener Weingut Schweigler beteiligte sich dieses Jahr zum fünften Mal am internationalen Wettbewerb „Mondial du Chasselas“, einem jährlichen Verkostungswettbewerb, in Aigle. In vier dieser Jahre erhielten die Weine aus der Sonnhole eine Medaille.

Über die diesjährige Auszeichnung freut sich die Familie Schweigler besonders: Wusste ihr Gutedel-Qualitätswein doch in der Kategorie „trocken bis 4 g/l Restzucker“ zu überzeugen. Mit 90,7 Punkten bedeutete dies eine Goldmedaille. Als bester deutscher Wein bei diesem Wettbewerb landete der Binzener Gutedel in einem Feld aus 646 Gutedel beziehungsweise Chasselas auf dem 19. Rang.

Die Vereinigung zur Förderung des Chasselas wurde 2010 in Aigle gegründet. Hauptziel ist die Förderung und Erhaltung des Gutedels in der Schweiz und der Welt, heißt es in einer Mitteilung. In internationaler Zusammenarbeit mit den Veranstaltern des Gutedel-Cups in Badenweiler nehmen auch deutsche Juroren am „Mondial du Chasselas“ teil. Außerdem organisiert die Vereinigung Promotionsaktionen.