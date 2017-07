Binzen Gut lesbar und mit neuen Aspekten

Umfangreicher als geplant ist sie geworden – die neue Geschichte der Gemeinde Binzen von Hubert Bernnat. Gestern wurde das gut 300 Seiten starke Werk des Historikers in der Gemeinde angeliefert. In einer Auflage von 1000 Stück steht es nun pünktlich zum Jubiläumswochenende zum Verkauf bereit.

Von Alexandra Günzschel

Binzen. Von einer Chronik möchte der Autor ganz bewusst nicht sprechen. Denn wie auch Bürgermeister An-dreas Schneucker hat er Wert auf eine gute Lesbarkeit gelegt – sowohl inhaltlich als auch bei der optischen Aufmachung. Bei letzterer konnte sich Bernnat auf den Binzener Grafiker Gerhard Kaiser verlassen, mit dem er bei der Gestaltung eng zusammengearbeitet hat. Beim Korrekturlesen leistete die Historikerin Ursula Eßer aus Binzen wertvolle Dienste.

Entstanden ist eine Ortsgeschichte, die den Schwerpunkt auf das 19. und 20. Jahrhundert legt, dabei nicht einfach nur historische Ereignisse aufzählt, sondern diese in einen größeren Kontext stellt und auch bewertet, dort wo es angemessen erscheint. Die zahlreichen Bilder, die Eingang in das Werk gefunden haben, dienen der Illus-tration des Textes – viele sind vorher noch nie veröffentlicht worden.

Für die Zeit bis 1800 war die Ortschronik von Fritz Schülin maßgebend, die vor 50 Jahren anlässlich der 1200-Jahr-Feier herausgegeben wurde. Bernnat spricht von einer „unheimlichen Fleißarbeit“ seines Vorgängers. Und da er das Rad nicht zweimal erfinden wollte, hat er die ältere Binzener Geschichte in Anlehnung an Schülin neu strukturiert zusammengefasst und auf etwa ein Fünftel eingestampft.

Die neue Ortsgeschichte endet übrigens im Mai dieses Jahres. Alles, was später passiert ist, etwa die ungewisse Zukunft des Kunstwerks „Dreispitz“ im Kreisverkehr, hat keinen Eingang mehr in das Buch gefunden.

Als Hauptquelle hat sich für den Historiker bei seinen Recherchen das Gemeindearchiv Binzen erwiesen, gefolgt vom Staatsarchiv Freiburg und dem Generallandesarchiv Karlsruhe. Aber auch dem Stadtarchiv Lörrach und den Tageszeitungen konnte er einiges entnehmen. Des Weiteren flossen Erzählungen von Zeitzeugen mit in die Ortsgeschichte ein. In grafisch abgehobenen Kästen werden Themen vertieft.

Etwa ein Jahr lang hat Bernnat alles in allem an der Ortsgeschichte gearbeitet. Mit Eintritt in den Ruhestand kam das Angebot seines ehemaligen Schülers Andreas Schneucker für den langjährigen Rektor des Hans-Thoma-Gymnasiums gerade recht. Er ergriff die Gelegenheit, wieder historisch arbeiten zu können – und das tat er gründlich. Besonders spannend fand Bernnat die Zeit von der 48er-Revolution im 19. Jahrhundert bis Mitte des 20. Jahrhunderts. Bei seinen Recherchen hat er gerade in diesem Zeitraum viele neue Aspekte „ausgegraben“, die so vorher noch nie veröffentlicht worden sind.

Ausgesprochen stolz auf das von ihm initiierte „Wahnsinnswerk“ zeigte sich gestern Bürgermeister Andreas Schneucker.

Die neue Ortsgeschichte von Hubert Bernnat wird am Freitag, 7. Juli, nach dem offiziellen Teil des Festakts erstmals eine halbe Stunde lang verkauft. Eine weitere Gelegenheit, das Werk für 25 Euro zu erwerben, besteht am Festsonntag, 9. Juli, am Info-punkt der Gemeinde beim Rathaus, wo der Autor von 14 bis 17 Uhr für Fragen persönlich zur Verfügung steht.